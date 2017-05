"Oh selig, oh selig, ein Kind noch zu sein!" Der Refrain aus Lortzings "Zar und Zimmermann" ist zum Refrain unserer Gesellschaft geworden, die in zwei Gruppen zerfällt: die einen sind es und die anderen wollen es wieder werden. Wir, die Erwachsenen, die Lehrer und Eltern, wir gieren nach jugendlichen Prädikaten: "lässig, cool, gechillt". Albern, Blödeln, ...

