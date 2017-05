Donald Trump fordert von den Verbündeten der USA mehr Engagement in der Terrorismusbekämpfung. Damit verfolgt er eines von seinen zentralen Wahlkampfthemen. Gleichzeitig will er die US-Militärkosten senken.

US-Präsident Donald Trump will Verbündete der USA beim Kampf gegen Terror stärker in die Pflicht nehmen. In einem elfseitigen Strategiepapier, das die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag einsehen konnte, räumt die US-Regierung zudem ein, dass die Gefahr von Terror nie endgültig gebannt werden kann. Während die Bekämpfung von islamistischen ...

