Es war ein langer Weg für Alexander Van der Bellen an die Spitze Österreichs. Seit Amtsantritt arbeitet der EU-Freund lieber hinter verschlossenen Türen. Eine Aussage zu Kopftüchern brachte ihm aber viel Kritik ein.

Mit einem Spruch zum Tragen von Kopftüchern hat der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen jüngst für Aufsehen gesorgt - in Interviews mit mehreren Medien seines Landes hat er dazu nun Stellung bezogen. Tenor: Seine Aussage war wohl unglücklich formuliert. Abgesehen davon hat der 73-jährige Wirtschaftsprofessor in seiner Amtszeit wenig Akzente gesetzt - am 6. Mai ist er 100 Tage im Amt. Trotzdem geht es in der Beliebtheitsskala für den ehemaligen Chef der Grünen laut einer Umfrage nach oben.

Van der Bellen hatte sich bei einer Podiumsdiskussion vor Schülern kritisch über die Angst vor dem Islam geäußert. "Bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen, alle, aus Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen ...

