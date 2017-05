Due OSZE entscheidet im Juni darüber, ob sie die Bundestagswahl beobachtet. Hintergrund ist eine Beschwerde der AfD, dass diese in ihrem Wahlkampf beeinträchtig werde. Zuletzt beobachtete die OSZE das Türkei-Referendum.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird frühestens im Juli entscheiden, ob sie die Bundestagswahl im September beobachten wird. In der ersten Julihälfte werde geprüft, ob es Anlass dafür gebe, heißt es in einem Schreiben der OSZE an die AfD-Parteispitze, aus dem die "Heilbronner Stimme" am Samstag zitierte.

Im Rahmen der Prüfung würden die OSZE-Experten Gespräche "mit Vertretern von Regierung, Presse, Zivilgesellschaft ...

