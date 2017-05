Der IWF stellt neue Forderungen, die USA wenden sich ab: Die Ukraine hat Probleme mit ihren Geldgebern. Dabei gibt es durchaus Fortschritte in dem Land. Derzeit verliert sich Kiew wieder im Streit mit Moskau.

Fünf Fanmeilen haben in Kiew schon ihren Betrieb aufgenommen, Obdachlose werden eifrig aus der Stadt gekarrt. Der Eurovision Song Contest startet am 9. Mai. Die Vorfreude ist freilich getrübt: Das Auftrittsverbot für die russische Sängerin Julia Samoilowa hat den Streit mit Moskau neu entfacht.

Dabei gibt es Streitthemen mehr als genug: Die zunehmende Russifizierung des Donbass-Gebietes ist eines davon. In den letzten Wochen flammten die Kämpfe neu auf. Für den Ende April nahe Luhansk getöteten OSZE-Beobachter und die zwei Verletzten schieben sich beide Seiten gegenseitig die Schuld zu.

Durch Rubeleinführung und Anerkennung der Separatistenpässe hat der Kreml die von der Ukraine abtrünnige Region enger an sich gebunden. Aber Kiew hat den Prozess teilweise selbst provoziert, indem es alle Verbindungen kappte, zuletzt schaltete es in Luhansk den Strom ab. Zuvor schon hatte die Regierung die von Nationalisten begonnene Blockade der Region sanktioniert und damit die Hoffnung auf eine Wiederannäherung durch wirtschaftliche Verflechtung begraben. Die Separatisten verkaufen die im Donbass geförderte Kohle nun nach Russland, die Ukraine muss den Brennstoff importieren. Eine zusätzliche Last für die klammen Kassen.

Auf verstärkte Hilfe von außen kann Kiew nicht rechnen. Die USA wollen ihr Hilfsprogramm im kommenden Jahr um 70 Prozent von mehr als 570 Millionen Dollar auf 177 Millionen herunterfahren. "Für Präsident Trump, der mit der isolationistischen Devise ‚America First' an die Macht gekommen, haben Slogans über den Aufbau einer westlichen Demokratie in der Ukraine und Erfolge im Kampf gegen die Korruption kein Gewicht. Sie fügen sich einfach nicht in sein Weltbild ein", analysiert Peter Zalmayev von der Eurasia Democracy Initiative in New York den möglichen Wegfall des für Kiew wichtigsten politischen Verbündeten.

Dabei hat das Land bei den Reformen einiges geleistet und zumindest den freien Fall der Wirtschaft abgefedert. Nach zwei Jahren dramatischen BIP-Verfalls gab es 2016 wieder ein Wachstum von 2,3 Prozent. In erster Linie sei das auf die Wiederbelebung des Konsums zurückzuführen, sagt die Chefvolkswirtin der ukrainischen Investmentgesellschaft Dragon Capital ...

