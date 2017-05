Vor dem Finale der Frankreichwahl sorgt ein Hackerangriff für Aufregung. Wie sich das Datenleck auf das Ergebnis am Sonntag auswirkt, ist schwer abzusehen. Macron muss aber in jedem Fall mit Spätfolgen rechnen.

Im französischen Präsidentschaftswahlkampf hatte man angesichts der Erfahrungen aus den USA mit Schlimmerem gerechnet: Gezielte Falschmeldungen, Hackerangriffe, Verleumdung der Kandidaten über die sozialen Netzwerke. Die Realität war noch übler als befürchtet: Bis zum letzten Tag vor der Wahl haben rechtsextreme Kreise und Russland nahestehende Medien versucht, die wichtigste Entscheidung der französischen Republik mit Fake News in eine ihnen genehme Richtung zu lenken.

Die Angriffe richten sich fast ausschließlich gegen Emmanuel Macron. Der wurde als von den USA bezahlter Bankenlobbyist oder Mann mit einem Doppelleben diffamiert. Kein Wunder: Der 39-Jährige ist der entschiedenste Verfechter der europäischen Einigung. Und die möchten sowohl die Rechtsextremen als auch Putin gerne beenden.

Frédéric Dabi vom Meinungsforschungsinstitut ifop relativierte am Samstag die Bedeutung des Hackerangriffs auf die Wahlkampfzentrale von Emmanuel Macron. "Ich glaube nicht eine Sekunde daran, dass dieser Datenklau die Wahl beeinflussen wird", sagte Dabi bei einer Veranstaltung in Paris. Man habe Ähnliches nach dem Mordanschlag auf einen Polizisten auf dem Champs Elysees vor dem ersten Wahlgang erwartet, "doch auch da gab es keine Wirkung, allenfalls bei vier Prozent der Wahlbevölkerung konnte man einen minimalen Einfluss feststellen", sagt der Demoskop. Dabi zufolge könnte Macron am Sonntag mit einem Stimmenanteil von 63 Prozent rechnen. Allerdings sind in diese Erhebung noch nicht die möglichen Folgen des Hackerangriffs eingegangen.

Vertreter ...

