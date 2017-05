Hannelore Kraft fordert in der Schweizer Spionage-Affäre eine klare Position von der Bundesregierung. Ein Spitzel in der NRW-Finanzverwaltung wäre sehr belastend für die Beziehungen. Schäuble mahnte zur Zurückhaltung.

In der Schweizer Spionage-Affäre hat die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) klare Worte von der Bundesregierung gefordert. Berlin müsse von der Schweiz erwarten, dass man sich dort an einer lückenlosen Aufklärung beteilige, und dies "deutlich und unmissverständlich zum Ausdruck bringen", heißt es in einem Brief von Kraft an Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Letzterer mahnte aber zur Zurückhaltung. "Die Schweiz ist ein Rechtsstaat. Warten wir die Ermittlungen ab. Ich halte nichts von der öffentlichen Beschimpfung unserer Partner und Nachbarn", sagte Schäuble den "Ruhr-Nachrichten" (Samstag).

"Im Übrigen sollten sich Mitglieder der Bundesregierung bei laufenden Ermittlungs- und Gerichtsverfahren zurückhalten", sagte Schäuble weiter. Das gelte ...

