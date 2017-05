Die Taliban haben in Nord-Afghanistan einen weiteren Bereich nahe der Stadt Kundus eigenommen. Bereits zweimal konnten die Terroristen das Zentrum von Kundus einnehmen. Merkel warnte vor einem übereilten Truppen-Abzug.

Im Norden Afghanistans haben die radikalislamischen Taliban am Samstag nach Polizeiangaben einen Distrikt nahe der Stadt Kundus erobert. Die Sicherheitskräfte hätten sich nach mehr als 24-stündigen schweren Kämpfen aus Kala-i-Sal zurückgezogen, um weitere zivile und militärische Opfer zu vermeiden, sagte ein Polizeisprecher in Kundus. Die Taliban erklärten, die Aufständischen hätten die Polizeizentrale des Bezirks, die Residenz des Gouverneurs und alle Checkpoints der Sicherheitskräfte unter ihre Kontrolle gebracht. In den vergangenen eineinhalb Jahren war es den Taliban ...

