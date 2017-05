Die SPD verliert laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid weiter in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Institut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die Partei nur noch auf 28 Prozent, ein Zähler weniger als in der Vorwoche.

Damit hat die SPD in den vergangenen vier Wochen fünf Prozentpunkte abgegeben. Die Union erreicht erneut 36 Prozent und liegt nun acht Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten. Wie in der Vorwoche kommen Linkspartei und AfD jeweils auf neun Prozent. Auch Grüne (sieben Prozent) und FDP (sechs Prozent) bleiben unverändert.

Auf die sonstigen Parteien entfallen fünf Prozent (+ eins). Für den Sonntagstrend wurden zwischen dem 27. April und dem 3. Mai insgesamt 1.935 Personen befragt.