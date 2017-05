Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, hat Geduld bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gefordert. "Ich habe nie so getan, als seien fertig ausgebildete Fachkräfte gekommen. Die Menschen sind gerade ein, maximal zwei Jahre hier. In der Zeit kann kaum jemand gut genug Deutsch lernen, um eine Ausbildung oder einen Beruf aufzunehmen", sagte Kramer der "Bild am Sonntag".

Diese Zeit müsse man den Flüchtlingen geben. Er gehe davon aus, dass die Mehrheit der Flüchtlinge den Sprung in den Arbeitsmarkt schaffen werde, so Kramer.

"Wir haben bereits 180.000 Flüchtlinge in Praktika, Ausbildung oder Arbeit gebracht. Diese Erfolge werden von der Politik leider nicht so deutlich betont, weil es beim Flüchtlingsthema einige Vorbehalte in der Bevölkerung gibt."