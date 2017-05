Im Fall des Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri wollen die Grünen im Bundestag jetzt doch einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen. Das geht aus einem Brief der Parlamentarischen Geschäftsführerin Britta Haßelmann vom 5. Mai an die anderen Fraktionen hervor, berichtet die "Bild am Sonntag".

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), nannte den Vorstoß "scheinheilig und peinlich". Er sagte der Zeitung: "Ginge es ihnen wirklich um Aufklärung, dann hätten sich die Grünen dem Vorschlag der Union zu Jahresbeginn anschließen können, der Bereitschaft für einen Untersuchungsausschuss signalisiert hat." Bereits im Januar hatte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) erklärt, die Union sei "offen" für einen solchen Ausschuss.