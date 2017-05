Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) soll nach überstandener Landtagswahl am Sonntag dabei helfen, die nordrhein-westfälischen Grünen im Düsseldorfer Landtag zu halten. Habeck, der im Rennen um die Grünen-Spitzenkandidatur im Bund nur knapp Parteichef Cem Özdemir unterlegen war, wird in der kommenden Woche unter anderem auf Wahlkampf-Veranstaltungen in Düsseldorf und Köln auftreten, berichtet die "Welt am Sonntag".

Auch im Bundestagswahlkampf soll er nach Informationen der Zeitung eine herausgehobene Rolle spielen. Einen kompletten Wechsel nach Berlin hat Habeck dagegen zumindest für den Fall ausgeschlossen, dass die Grünen in Kiel erneut an der Regierung beteiligt sind. In diesem Fall werde er Minister in Schleswig-Holstein bleiben und sich "nicht nach der Wahl irgendwie davonstehlen". Habecks Nord-Grünen war es in den vergangenen Wochen gelungen, sich vom negativen Bundestrend der Partei deutlich abzusetzen.