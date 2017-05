Auch in der letzten Woche erreichte der DAX neue Hochs und machte seinen Rekordstand bei 12719 Punkten fest. Doch umso höher er steigt, desto dünner wird die Luft. Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Fresenius, RWE, Deutsche Bank, BMW, Aareal Bank, Gold und Brent-Öl.

der DAX schloss zum Ende der 18. Kalenderwoche bei 12717 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12438 Punkten schloss der Index in der um den Montag verkürzten Handelswoche vom 2. bis 5. Mai um 279 Zähler oder um 2,2 Prozent höher. Dadurch zeigte der Index einen nicht mehr ganz so dynamischen Anstieg wie in der Woche zuvor, als es für ihn um 389 Punkte oder 3,2 Prozent nach oben gegangen war. Dennoch hielt die freundliche Tendenz an und sorgte für ein Allzeithoch bei 12719 Punkten. Wichtig, bevor es am Montag mit dem regulären Handel weitergeht, könnten schon am Sonntag am späten Abend die ersten Hochrechnungen zur Frankreich-Wahl werden. Hier dürfte sich bereits der Wochenverlauf entscheiden.

Der DAX zeigte sich am Freitag bis zum Nachmittag zunächst mit leichten Abgaben. Der Leitindex schloss vor der Frankreich-Wahl am Sonntag aber über 12700 Punkten und legte im Späthandel noch einmal deutlicher zu. Man dürfe man sich aber nie zu sicher ...

