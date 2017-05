London hat die erste Pop-up-Mall und die erste Pop-up-Siedlung. Hier werden Restaurants und Geschäfte neu geöffnet und schon bald darauf wieder geschlossen. Klingt unlogisch, lohnt sich aber.

Der Name des Restaurants und die Inneneinrichtung verheißen etwas anderes als das, was man dort bekommt. "San Daniele del Friuli" steht in Großbuchstaben von außen, innen hängen Fotos italienischer Fußballspieler an den Wänden und Fanware wie T-Shirts. Doch statt Pizza und Pasta gibt es in diesem Eckrestaurant im Norden von London Currygerichte, Wonton-Teigtaschen und einiges andere, was die thailändische Küche im Angebot hat. Seit Anfang des Jahres gibt es hier einen Pop-up-Thai - ein thailändisches Restaurant auf Zeit. Sechs Monate sollen es zunächst werden.

Einige hundert Meter weiter südlich hat vor wenigen Tagen ein Pop-up-Geschäft mit Damenkleidung, Unterwäsche und Schuhen eröffnet. In der Lebensmittelabteilung eines Kaufhauses in der Londoner Innenstadt haben die Cookie-Bäcker von "Blondies Kitchen" vorübergehend ihren Stand aufgeschlagen. Und ein Burger-Experte, der zuletzt in Japan nach Rezeptideen und Inspiration suchte, gibt bis Ende Mai ein Gastspiel in dem Pub "The Gunmaker".Läden und Restaurants, die für einige Wochen oder Monate aufpoppen, dann wieder komplett verschwinden oder irgendwo anders aufpoppen - das Phänomen gibt es in der britischen Hauptstadt derzeit offenbar in allen Varianten und Ausprägungen. Direkt nach der Rezession im Zuge der Finanzkrise vor ...

