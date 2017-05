In Hannover ist am Sonntag die größte Evakuierung der Stadtgeschichte angelaufen. Mehr als 50.000 Menschen müssen ab 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen.

Grund sind vermutete Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf einer Baustelle im Stadtteil Vahrenwald. An mindestens fünf Stellen vermuten Experten Sprengkörper, die jedoch erst nach Abschluss der Evakuierung geöffnet werden können. Betroffen sind Gebiete in den dicht besiedelten Stadtteilen Vahrenwald, List und Nordstadt. Der öffentliche Nahverkehr unterliegt Einschränkungen: Zahlreiche Straßenbahn-Linien fallen aus oder fahren an Haltestellen nahe des Evakuierungsgebietes durch.

Auch der Flughafen Hannover kann nur per Bus erreicht werden. Die Stadt hat Notunterkünfte eingerichtet und will mit einem bunten Kulturprogramm in Museen und anderen Einrichtungen für Ablenkung sorgen.