Wonnemonat Mai

Ja, es ist wahr - der Mai macht alles neu! Zumindest macht er neue Allzeithochs, und zwar im DAX. Da nämlich ist in schöner Regelmäßigkeit seit Dienstag (Montag blieben die Börsen feiertagsbedingt bekanntlich geschlossen) bislang an jedem Handelstag ein neues Rekordhoch gefallen. Und ganz nebenbei auch noch der einzige Widerstand, der sich dem deutschen Leitindex auf seinem Weg zur 13.000er-Marke noch in den Weg hätte stellen können, Sie erinnern sich, die obere Begrenzung des Februar-Aufwärtstrendkanals hatten wir im Bereich von zuletzt 12.575 Punkten noch als Hindernis identifiziert. Mit Hindernissen wurde zuletzt jedoch so etwas wie ein ganz kurzer Prozess gemacht, nämlich: zack, drüber, und gut ist's. Am gestrigen Donnerstag war es dann auch noch die 12.600er-Marke, die mal eben ganz locker-flockig übersprungen wurde, mit dem jüngsten Allzeithoch bei 12.648 als logische Konsequenz. Dass dabei Unmengen neuer Kaufsignale ausgelöst wurden, ist auch irgendwie logisch, allerdings wollten wir uns genau diese Logik (in genau diesem Zusammenhang) doch einmal ganz genau (sic!) anschauen:

