Nach einer mehrmonatigen Korrektur-Phase in Short-Richtung, seit Ende Januar dieses Jahres, hat die Aktie der Volkswagen AG seit April wieder ordentlich Stärke gezeigt. Dabei konnte der korrektive Abwärtstrend mit einer starken Long-Bewegung sogar gebrochen werden. Da diese Bewegung derzeit leicht korrigiert, kann in der nächsten Handelswoche mit einer weiteren Bewegung in Long-Richtung gerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...