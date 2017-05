FRANKFURT (Dow Jones)--Die SPD verliert weiter in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommt die Partei nur noch auf 28 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als in der vergangenen Woche. Damit hat die SPD in den vergangenen vier Wochen fünf Prozentpunkte abgegeben.

Die Union erreicht der Umfrage zufolge erneut 36 Prozent. CDU/CSU liegen nun 8 Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten. Wie in der Vorwoche kommen Linke und AfD jeweils auf 9 Prozent. Auch Grüne (7 Prozent) und FDP (6 Prozent) bleiben in der Wählergunst unverändert. Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent.

