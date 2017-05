FRANKFURT (Dow Jones)--Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer hat ausdrücklich vor einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken gewarnt. "Sollte Rot-Rot-Grün die Wahl gewinnen, hätte das außerordentlich negative Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft", sagte Kramer der Bild am Sonntag mit Blick auf die Bundestagswahl im September. Deutschland würde "in einem Regulierungs- und Bürokratiewahn ersticken und in die 90er Jahre zurückfallen", sagte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

May 07, 2017 04:14 ET (08:14 GMT)

