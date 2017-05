Köln (ots) - Mr. Bling Bling, Alphonso Williams, wurde am gestrigen Samstagabend zum Sieger der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewählt. Der 54-Jährige gewann mit 40,54 Prozent aller Zuschauerstimmen. An zweiter Stelle landete Alexander Jahnke mit 30,91 Prozent der Zuschauerstimmen, auf Platz 3 Maria Voskania mit 18 Prozent und auf Platz 4 Duygu Goenel mit 10,55 Prozent.



Alphonso's Siegersong "What Becomes Of The Brokenhearted ist schon seit Freitag als Download und ab Dienstag im Handel erhältlich.



Sehr gute 17,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,69 Mio.) und durchschnittlich 3,47 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 12,1%) sahen die von Oliver Geissen moderierte Finalshow. Bei den jungen Zuschauern (14-49 Jahre) waren 18,3 Prozent dabei. Damit war DSDS bei den jungen Zuschauern die Nr. 1 auf dem Sendeplatz.



Insgesamt verfolgten die 22 Folgen der 14. Staffel 3,64 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre. Der durchschnittliche Marktanteil bei den 14-59-Jährigen lag bei 16,6 Prozent (2,64 Mio.) und bei den jungen Zuschauern (14-49 Jahre) bei 18,6 Prozent.



Zum ersten Mal traten gleich vier Kandidaten im großen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" gegeneinander an. Alexander Jahnke (30) Groß- und Außenhandelskaufmann aus Hannover, Alphonso Williams (54) Sänger aus Wiefelstede bei Oldenburg, Duygu Goenel (23) Studentin aus Duisburg und Maria Voskania (29) Studentin und Sängerin aus Würzburg. Sie sangen jeweils einen Einzelsong, ihr Staffel-Highlight und ihren jeweiligen Finalsong, bevor Oliver Geissen das Urteil der Zuschauer verkündete: Die Zuschauer entschieden sich mit 40,54 Prozent für Alphonso Williams.



Für den 54-jährigen Sänger, der während seines US-Wehrdiensts in der Nähe von Bremen stationiert war und anschließend der Liebe wegen in Deutschland blieb, geht mit dem Gewinn von "Deutschland sucht den Superstar" ein großer Traum in Erfüllung. Schon als kleiner Junge hat Alphonso Williams seine Leidenschaft für Gospel, Soul und Pop-Musik entdeckt. Zunächst war er bei "DSDS" nach dem Recall ausgeschieden, erhielt aber nach einer Online-Abstimmung mit 91 Prozent der User-Stimmen die DSDS-Wildcard für die Motto-Shows und zog schließlich ins Finale ein.



Mit "Stop in the Name Of Love" (Isley Brothers), "Disco Inferno" (The Trammps) und "What becomes Of The Broken Hearted", seinem Finalsong, sang er sich am gestrigen Abend in die Herzen der Zuschauer.



Produziert wurde die Neuauflage von "What Becomes Of The Brokenhearted" (im Original von Jimmy Ruffin aus dem Jahre 1966 ) von Mathias Ramson & Brix. Die Single und das kommende Debütalbum erscheinen bei Universal Music in Kooperation mit RTL interactive Licensing sowie Fremantle Licensing Germany. Ab Dienstag ist Alphonso im Studio um sein Album aufzunehmen.



Und ab 2. Juni werden alle Top11-Finalisten gemeinsam mit dem Vorjahresgewinner PRINCE DAMIEN als Special Guest auf große DSDS Live Tour durch ganz Deutschland gehen. Tickets gibt es ab sofort unter: http://www.rtl.de/tickets



Alle Votingergebnisse der 14. Staffel finden Sie auf http://kommunikation.rtl.de oder www.RTL.de.



Interessierte Sänger und Sängerinnen können sich für die Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" auf www.rtl.de bewerben.



Fotos und O-Töne aus der gestrigen Show stehen im RTL-Pressezentrum unter http://kommunikation.rtl.de zur Verfügung.



