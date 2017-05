Berlin (ots) - Vergünstigte Tickets für den YOU Summer Break online und bei der S-Bahn Berlin - Ticketangebote für Schulklassen, Gruppen und Familien - Größtes Jugendevent mit drei Tagen Unterhaltung und Informationen zu Ausbildung und Jobs



Drei Tage Event, über 200 Aussteller aus den Segmenten Musik, Sport und Lifestyle sowie umfangreiche Infos rund um Ausbildung und Karriere: Vom 7. bis 9. Juli 2017 lädt der YOU Summer Break Jugendliche auf das Berliner Messegelände ein. Zahlreiche attraktive Events wie die 14. Streetdance-Meisterschaft, die Surf-Days und der XXL TuberDay werden auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein. Tickets sind ab sofort im YOU-Onlineticketshop und an allen S-Bahn-Automaten sowie in den S-Bahn-Kundenzentren erhältlich.



YOU-Onlineticketshop



Wer sparen will, kann sein Ticket vorab im YOU-Onlineticketshop (https://tickets.stagelink.com/a/you-summer-break) kaufen und dort bequem per Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift bezahlen. Das YOU-Tagesticket kostet im Vorverkauf nur 8 statt 10 Euro und das Zwei-Tages-Ticket 12 statt 14 Euro an der Tageskasse. Das reguläre YOU-Ticket gilt nicht für den XXL TuberDay am Samstag. Separat erhältliche XXL TuberDay meets YOU Tickets (http://ots.de/c1nnS) beinhalten den Zutritt zum XXL TuberDay und zur YOU am 8. Juli. Diese Tickets sind nur im YOU-Onlineticketshop erhältlich. Das Ticketkontingent ist begrenzt.



Rabatt auf YOU-Ticket bei der S-Bahn



Das YOU-Tagesticket, das Zwei-Tage-Ticket sowie das YOU-Familienticket sind auch an den 500 Fahrausweisautomaten und in den Kundenzentren der Berliner S-Bahn erhältlich. Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel können die Tickets somit bequem bei ihrer nächsten Fahrt mit der S-Bahn kaufen, benötigen hierfür keine Kreditkarte und profitieren von den gleichen Vorverkaufspreisen (YOU-Tagesticket 8 statt 10 Euro, Zwei-Tages-Ticket 12 statt 14 Euro, Familienticket 25 Euro). Die Eintrittskarten in Form von Gutscheinen können an den Tageskassen der YOU auf dem Berliner Messegelände gegen ein YOU-Ticket eingetauscht werden. Am YOU-Sonntag, 9. Juli 2017, erhalten S-Bahn-Abonnenten Tickets zum halben Preis. Besucher zeigen an den Tageskassen der YOU den aktuellen Abo-Wertabschnitt oder die VBB-fahrCard vor und zahlen nur 5 statt 10 Euro.



Afternoon- und Familienticket



Zum Schnuppern gibt es am Freitag ab 12 Uhr sowie am Samstag und Sonntag ab 15 Uhr das Afternoon-Ticket für 8 Euro. Diese Tickets sind ausschließlich an der Tageskasse der YOU erhältlich. Für Familien ist der Eintritt am Wochenende besonders günstig: Maximal zwei Erwachsene und zwei Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren zahlen 25 Euro für einen Tag. Das Familienticket ist sowohl online als auch an der Tageskasse erhältlich. Jugendliche, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen sich nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf dem YOU Summer Break aufhalten.



Schulklassen- und Gruppenticket



Das Schulklassenticket, erhältlich sowohl an den Tageskassen als auch im Onlineshop, gilt nur am Freitag und kostet 35 Euro. Maximal 25 Schüler pro Schulklasse und zwei Lehrer können so den YOU Summer Break zu Sonderkonditionen erleben. Ab zehn Personen lohnt sich die Gruppenkarte. In der Gruppe kostet der Eintritt an der Tageskasse 8,50 Euro pro Person.



Mehr Infos zur YOU unter www.you.de, auf www.instagram.com/you.berlin, twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe.



Über die YOU



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent. Veranstalter ist die Messe Berlin. Die YOU gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet am YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt.



