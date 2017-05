München (ots) -



Anmoderation: Frühling - Fett weg - Fitnessstudio! So zwitschert es gerade wieder überall. Aber mal ehrlich: Ins Fitness-Studio muss ich hinfahren, wieder heimfahren, bei manchen muss ich Öffnungszeiten beachten und nach dem Stau auf der Straße hab' ich Stau an den Geräten. Kein Wunder, dass Bodyweight-Fitness-Programme für zu Hause gerade voll im Trend sind. Einer der Gurus auf diesem Gebiet ist Fernseh-Moderator und Sport-Fetischist Daniel Aminati. Er hat meiner Kollegin Doris Hammerschmidt erklärt, wie wenig es braucht, um ganz ohne Geräte-Gedöns fit zu werden:



(Daniel Aminati, Mach Dich krass) "Du brauchst keine Gewichte, Du hast Dein Gewicht schon bei Dir, insofern, dass Du Deinen Körper bei Dir hast. Also: leg los!"



(Sprecherin) 4x4 Quadratmeter, eine Matte, Online-Zugang - fertig sind die Zutaten für eines der erfolgreichsten Bodyweight-Programme in Deutschland. In seinen "Mach Dich krass"-Videos erklärt Daniel Aminati sämtliche Übungen - und gibt Motivationsschübe für den kleinen Schweinehund zwischendurch:



(Daniel Aminati, Mach Dich krass) "Komm, Komm, Komm, jetzt nicht einknicken!"



(Sprecherin) Und alles funktioniert nur mit dem eigenen Körper. Was der bessere Weg ist, solange man kein Muskelberg werden will, sagt Daniel:



(Daniel Aminati, Mach Dich krass) "Du hast Balance, Du hast Koordination, Du hast Körperspannung, die Du unbedingt halten musst. Und aufgrund dessen, dass Du in einer Übung diese Dinge beachten musst - was Du automatisch und ganz natürlich tust, weil sonst funktioniert sie nicht - ist das total effektiv."



(Sprecherin) Langarmstützen, Kniebeugen, Schwimmer - was bei den ersten Übungen noch nach Turnvater Jahn klingt, wird ziemlich bald.... krass anstrengend:



(Daniel Aminati, Mach Dich krass) "Ne wunderbare Übung, die das Fett nur so schmelzen lässt ist der heißgeliebte Burpee. Da bist Du in der Liegestützposition und hüpfst in die Froschposition, von dieser Froschposition springst Du nach oben an die Decke, dann wieder runter in die Liegestützposition, wieder in die Froschposition und wieder hoch..."



(Sprecherin) Dazu kommt ein ausgeklügeltes Ernährungskonzept. Ergebnis: 10 bis 15 Kilo nehmen die Teilnehmer von Mach Dich krass im Schnitt in acht Wochen ab. Und wer sich nicht sicher ist, ob er das 8 Wochen durchhält, für den gibt es jetzt eine "Light-Version":



(Daniel Aminati, Mach Dich krass) "Dann machen wir jetzt das Express-Programm für Euch, das ist 3 Wochen lang, das gibt es gerade bei Aldi Süd, da kann jeder mal reinschnuppern, aber ich verspreche Euch: Ihr werdet dranbleiben."



Abmoderation: Fitness für den Hausgebrauch - zeitsparend, unverkrampft und wann ICH will. Coole Sache. Wer mehr über Daniels Programm wissen will. Auf: www.machdichkrass.de gibt's alle Infos.



