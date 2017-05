Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sollen deutlich steigen. Das Bundesfinanzministerium wird seine Steuerschätzung noch einmal um 10 bis 18 Milliarden Euro pro Jahr anheben, erfuhr das Handelsblatt.

Der Staat kann bis Ende des Jahrzehnts weiter mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Das Bundesfinanzministerium geht nach Handelsblatt-Informationen in seiner Vorlage für die Steuerschätzung in der kommenden Woche von einem Steuerplus für Bund, Länder und Gemeinden in Höhe von 55 Milliarden Euro bis 2020 gegenüber der Steuerschätzung vom vergangenen November aus.

Für dieses Jahr erwartet das Bundesfinanzministerium demnach ein Anstieg der Einnahmen auf 735 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 10,5 Milliarden Euro gegenüber vergangenem November. Für 2018 rechnet das Ministerium mit Einnahmen von 762 Milliarden Euro (plus 10,2 Mrd. Euro), für 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...