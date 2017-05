In Schleswig-Holstein zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren ab. Landeswahlleiter Tilo von Riegen bezifferte die Beteiligung bis 11 Uhr mit 21,55 Prozent.

2012 waren es zu diesem Zeitpunkt 17,7 Prozent, am Ende gingen 60,2 Prozent an die Urnen. 2009 war die Wahlbeteiligung bis 11 Uhr mit 25,9 Prozent zwar höher, allerdings fand die Landtagswahl in dem Jahr gleichzeitig mit der Bundestagswahl statt. Die Wahl in Schleswig-Holstein gilt als wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl im Herbst. Insgesamt sind rund 2,3 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Erstmals dürfen sich auch 16-Jährige an der Wahl beteiligen. Die ersten Prognosen werden 18 Uhr veröffentlicht.