Richtungswahl in Frankreich zwischen Le Pen und MacronParis - In Frankreich hat am Sonntag die viel beachtete Stichwahl um die Präsidentschaft begonnen. Der links-liberale unabhängige Kandidat Emmanuel Macron gilt als klarer Favorit. Er lag zuletzt in Umfragen bis zu 24 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin Marine Le Pen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...