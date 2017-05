BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat kann nach einem Medienbericht bis Ende des Jahrzehnts weiter steigende Steuereinnahmen einkalkulieren. Das Bundesfinanzministerium gehe von einem Steuerplus für Bund, Länder und Gemeinden von 55 Milliarden Euro bis 2020 gegenüber der Steuerschätzung vom November aus, berichtete das "Handelsblatt" (Montag) unter Berufung auf Schätzerkreise. Der Arbeitskreis der Steuerschätzer tagt ab Dienstag und wird am Donnerstag seine neue Schätzung bekanntgeben.

Für dieses Jahr erwarte das Ministerium einen Anstieg der Einnahmen auf 735 Milliarden Euro (plus 10,5 Mrd. gegenüber der November-Schätzung), für das kommende Jahr auf 762 Milliarden Euro (plus 10,2 Mrd.). Allerdings profitierten Länder und Gemeinden stärker als der Bund. Gründe dafür seien im Vorjahr beschlossene Steuersenkungen sowie höhere Bundeshilfen für die Länder bei Integrationsleistungen, hieß es. Zwar könne sich auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in diesem Jahr über einen niedrigen einstelligen Milliardenbetrag mehr freuen. Im nächsten Jahr könnten die Einnahmen für den Bund aber leicht geringer ausfallen als bisher erwartet./and/DP/das

