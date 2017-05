Nach dem Fund von Wehrmachtsandenken in mehreren Liegenschaften der Bundeswehr mahnt der Verteidigungsexperte der SPD, Rainer Arnold, "nicht Maß und Mitte zu verlieren": Wehrmachtssammelstücke in den Kasernen seien "kein Massenphänomen", sagte Arnold dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Die Debatte führe zu Unsicherheit bei den Soldaten: "Man muss aufpassen, dass jetzt keine Misstrauenskultur in die Bundeswehr einzieht."

Ein unreflektiertes Zurschaustellen von Wehrmachtsexponaten "darf nicht sein", fügte Arnold hinzu. Es gebe aber auch Kasernen, in denen diese Stücke in einen historischen Kontext gestellt worden seien, quasi als kleine Museen. Das sei nicht grundsätzlich falsch.