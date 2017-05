PRAG (dpa-AFX) - Tausende Menschen haben in Prag für die Freigabe von Cannabis demonstriert. Der jährliche "Million Marihuana March" in der tschechischen Hauptstadt fand zum 20. Mal statt. Nach Angaben der Agentur CTK trafen rund 7000 Teilnehmer ein. Sie trugen Spruchbänder wie "Hanfpflanzen in jede Familie" und forderten, dass der Eigenanbau sowie die Nutzung von Hanf als Rauschmittel erlaubt werden. In Tschechien darf Cannabis bislang nur in Ausnahmefällen zu medizinischen Zwecken an Schwerkranke verschrieben werden. Laut dem Drogenbericht der Regierung hat ein Drittel aller Tschechen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren Erfahrungen mit der Droge gesammelt./hei/DP/das

