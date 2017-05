PARIS (dpa-AFX) - Der Platz am Pariser Louvre, wo Emmanuel Macron am Sonntagabend seinen möglichen Sieg bei der französischen Präsidentschaftswahl feiern will, ist kurzzeitig von der Polizei geräumt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ging es dabei um eine Sicherheitskontrolle, wie sie etwa beim Fund verdächtiger Gegenstände in der französischen Hauptstadt Routine ist.

Was in diesem Fall konkret der Anlass war, sagte sie am Nachmittag nicht. Es gebe allerdings erst einmal nichts Alarmierendes. Die Polizeipräfektur gab kurz darauf auf Twitter Entwarnung: "Abschluss der Überprüfungen, Rückkehr zur Normalität."

Macron gilt als Favorit bei der Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Falls er gewinnt, will er am Abend auf dem Platz mit der berühmten Glaspyramide am Louvre mit Anhängern feiern. Dort war bereits am Samstag eine Bühne aufgebaut worden./sku/cb/DP/das

