Sport und Bewegung in der Natur bleiben im Trend. Trotzdem ist das Klima für die Outdoor-Ausrüster rauer geworden. Die Branche kämpft mit Verdrängungswettbewerb und schwachem Wachstum - und braucht mehr junge Kunden.

Wetterfest und längst salonfähig: Outdoor-Kleidung und -Zubehör haben sich von Nischenprodukten für Wanderer, Bergsportler und Extremcamper zur Alltagsware entwickelt. Doch trotz der breiteren Kundschaft wächst die Branche nicht mehr in den Himmel. Nach anfangs zweistelligen Wachstumsraten geht es seit einigen Jahren im gesättigten deutschen Markt deutlich langsamer voran - bei wachsendem Wettbewerbsdruck.

Um jährlich etwa zwei bis drei Prozent wächst die Branche in Deutschland, wie die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Sportartikel-Industrie, Nicole Espey, schätzt. Zuletzt lagen die Umsätze hierzulande bei rund 2,5 Milliarden Euro. Scharfe Abgrenzungen sind allerdings schwierig, weil zumindest ein wenig "outdoor" in sehr vielen Produkten steckt - vom Wanderschuh bis zum Rucksack, von der Windjacke bis zum Schlafsack und Campingkocher.

Auch die Zahl der Firmen, die sich in der Branche tummeln, hat zugenommen. So zeigten im vergangenen Jahr mehr als 900 Aussteller aus über 40 Ländern bei der Branchenschau "Outdoor" in Friedrichshafen ihre Neuheiten. Der Boom hatte neue Anbieter auf den Markt gelockt - was den Wettbewerb um die frischlufthungrige Kundschaft deutlich anheizte. Viele der etablierten Marken sind bisher in Familienhand wie etwa der Wanderschuh- und Bergstiefelhersteller Meindl ...

