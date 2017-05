Rostock (ots) - Anlässlich des 828. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG präsentierte AIDA Cruises am gestrigen Abend das große Geburtstagsfeuerwerk - für den Hafen und zum Einjährigen von AIDAprima. Das Schiff war Mittelpunkt einer einmaligen Musik- und Lichtinszenierung, die den Himmel über der Elbe in ein leuchtendes Farbenmeer verwandelte. Das größte maritime Volksfest im Norden erlebten vom 5. bis zum 7. Mai 2017 mehr als eine Million Zuschauer in Hamburg, im Fernsehen oder in den sozialen Netzwerken. Allein rund 355.000 Kreuzfahrtbegeiserte verfolgten live am Samstagabend das Prime Time Special auf den AIDA Kanälen.



Pünktlich am Samstagabend verließ AIDAprima den Liegeplatz am Cruise Center Steinwerder, passierte zunächst die Hamburger Waterfront und anschließend die Elbphilharmonie, um dann die exklusive Position an den Landungsbrücken einzunehmen. Das Manöver wurde begleitet von einer Geburtstagsständchen singenden Besucherschar entlang der Wasserlinie. Um 22:30 Uhr folgte die spektakuläre Lichtshow und das 15-minütige Feuerwerk. Kurz darauf verabschiedete sich AIDAprima aus dem Hafen in Richtung Nordsee. Das schwimmende Wahrzeichen der Hansestadt ist bereits 52-Mal ab Hamburg zu 7-tägigen Rundreisen mit Kurs auf die schönsten Metropolen Westeuropas wie London, Paris, Brüssel und Amsterdam aufgebrochen.



Zum krönenden Abschluss der Feierlichkeiten werden am Sonntag, 7. Mai 2017, AIDAluna von 8:00 bis 18:30 Uhr am Cruise Center Hafencity und AIDAsol von 8:00 bis 19:30 Uhr in Altona festmachen. Besucher können am Abend beide AIDA Schiffe in einer kleinen Auslaufparade bewundern.



AIDA Cruises zeigt mit 82 Anläufen von insgesamt sechs AIDA Schiffen in diesem Jahr die stärkste Präsenz im Hamburger Hafen und ist erneut ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Hansestadt und Magnet für viele Hamburger und Gäste.



Zum nächsten HAFENGEBURTSTAG HAMBURG wird AIDAperla, das Schwesterschiff von AIDAprima, präsent sein. Ab März 2018 ist die Hansestadt Hamburg Start- und Zielhafen von AIDAperla für die 7-tägige Metropolenkreuzfahrt. Model Lena Gercke tauft den zwölften AIDA Neubau am 30. Juni in Palma de Mallorca.



