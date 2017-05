Der Gründer der Hörbuch-Plattform Audible, Don Katz, hält am Vertriebs-Modell bezahlter Downloads fest. "Der Wunsch, ein Buch auch tatsächlich zu besitzen, ist immer noch stark ausgeprägt", sagte Katz der "Welt" (Montagsausgabe).

"Die Leute wollen in eine andere Welt eintauchen, und nicht hin und her springen." Im Gegensatz zur Konzernschwester Amazon Video oder Netflix sieht er die größte digitale Plattform für Hörbücher nicht als Streaming-Anbieter. Die von Audible vertriebenen oder selbst produzierten Hörbücher werden weitgehend als Dateien angeboten, die in den Besitz der Kunden übergehen. Mit Amazon-Chef Jeff Bezos teile er die Strategie einer konsequenten Orientierung am Kunden.

"Wir sind besessen vom Kundenservice", sagte Katz. Amazon hatte Audible im Jahr 2008 übernommen. Zur Kritik an der dominanten Position großer digitaler Plattformen in der Unterhaltungsindustrie sagte Katz: "Kritik üben vor allem die alten Medienunternehmen, deren Wachstum sich verlangsamt." In diesem Jahr, prognostiziert Katz, würden Nutzer mehr als 2,6 Milliarden Stunden Programm von Audible herunterladen.