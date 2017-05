Am Donnerstag will Finanzminister Wolfgang Schäuble die neue Steuerschätzung vorstellen. Laut einem Bericht wird er dann deutliche Mehreinnahmen bis 2020 verkünden.

Der Staat kann einem Zeitungsbericht zufolge auch in den kommenden Jahren mit weiter steigenden Steuereinnahmen rechnen. Das Bundesfinanzministerium gehe von einem Steuerplus für Bund, Länder und Gemeinden in Höhe von 55 Milliarden Euro bis 2020 im Vergleich zur Steuerschätzung vom November aus, berichtete das "Handelsblatt" am Sonntag vorab unter Berufung auf Schätzerkreise.

Die Steuerschätzer arbeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...