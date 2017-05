Bis Mittag hat die Wahlbeteiligung in Frankreich bei 28 Prozent gelegen und fällt damit geringer als vor fünf Jahren aus. Macron und Le Pen wählten am Vormittag. Die Abstimmung ist entscheidend für die Zukunft der EU.

In einer der wichtigsten Richtungswahlen seit Jahrzehnten in Europa entscheiden die Franzosen darüber, ob ihr Land künftig von einem linksliberalen Präsidenten Emmanuel Macron oder einer rechtsextremen Präsidentin Marine Le Pen regiert wird. Als klarer Favorit gilt der unabhängige Kandidat Macron, der in letzten Umfragen 24 Prozentpunkte vor seiner Konkurrentin vom Front National lag. Ein Unsicherheitsfaktor ist indes die Wahlbeteiligung, die bis zum Mittag geringer ausfiel als vor fünf Jahren. Meinungsforschern zufolge könnte ein Viertel der Wähler den Urnen fernbleiben, vor allem Anhänger der Linken, die sich von beiden Kandidaten nicht vertreten fühlen. Allerdings lag die Beteiligung nur geringfügig unter der des ersten Wahlgangs vor zwei Wochen, den Macron gewonnen hatte.

Macron gab seine Stimme am Vormittag in Le Touquet ab. "Wir haben gewählt, das ist erledigt, nun begebe ich mich in die Hände des Schicksals", sagte er beim Verlassen des Wahllokals. "Ansonsten appelliere ich an unsere Mitbürger, wählen zu gehen und diese wichtige Bürgerspflicht zu erfüllen, für die so viele Menschen kämpfen mussten." Le Pen gab ihre Stimme in Henin-Beaumont ab, das ebenso wie Le Touquet im nordfranzösischen Departement Pas de Calais am Ärmelkanal liegt. Die 48-Jährige lächelte und gönnte sich ein kurzes Bad in der Menge, ehe sie ins Auto stieg. Fragen der Journalisten ...

