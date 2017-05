PLANEGG (dpa-AFX) - Das im Technolgiewerte-Index TecDax notierte Biotechnologie-Unternehmen Morphosys kann sich eine Zweitnotierung in den USA vorstellen. "Ein Dual Listing wäre schon möglich", sagte Finanzvorstand Jens Holstein der "Börsen-Zeitung" auf die Frage, ob die technologielastige US-Börse Nasdaq nicht der bessere Platz wäre. Holstein stellte gleichzeitig klar, dass Morphosys der Frankfurter Börse nicht den Rücken kehren werde: "Wir sind seit 1999 hier an der Börse. Deshalb ist das keine Frage."

Voraussetzung für eine Notierung in New York sei ein eigenes bedeutendes Geschäft in den USA, sagte der Finanzchef der Zeitung (Samstagsausgabe). Das könnte ein Vertrieb oder die Zulassung eines eigenen Medikaments sein. "Den Fokus richten wir für die Kommerzialisierung unserer Produkte aber sicher zunächst auf Europa." Hier könne sich Morphosys mit den richtigen Produkten einen eigenen Vertrieb in den europäischen Märkten vorstellen. "Deutschland stünde es gut zu Gesicht, wenn es außer Bayer, Merck und Boehringer Ingelheim noch andere vollintegrierte biopharmazeutische Unternehmen gäbe."

Umsätze aus dem ersten Medikament, das mit einem von Morphosys identifizierten Antikörper auf den Markt kommen soll, erwartet Holstein von Anfang 2018 an. Es handelt sich um Guselkumab gegen Schuppenflechte. Entwickelt wird es von einer Tochter des US-Partners Johnson & Johnson. Mit dem Verkaufsstart des ersten eigenen Medikaments, eines Mittels gegen Blutkrebs auf Basis des Wirkstoffs MOR 208, rechnet Holstein Ende 2020 oder Anfang 2021. Eine Dividende sei vor diesem Hintergrund "sicher eine Frage von mehreren Jahren"./das

ISIN DE0006632003

AXC0031 2017-05-07/17:06