Martin Schulz wollte im Sturmlauf erst drei Bundesländer erobern und dann das Kanzleramt. Aber der SPD-Star scheitert nicht nur an starker CDU-Verteidigung - er hat sich selbst verdribbelt.

3:0. Das war der Schlachtruf in jenen schon jetzt verklärt anmutenden Frühlingstagen, als die SPD Martin Schulz wie einen Retter präsentierte, der sie (endlich) aus dem Abstiegskeller führen würde. Drei Siege bei den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen sollten den Weg ebnen zum klaren Elfmeter, den Schulz bei der Bundestagswahl im September nur noch gegen Angela Merkel verwandeln müsste.

Nun droht aber das, was auch viele Fußballvereine im Abstiegskampf immer wieder erfahren müssen - vermeintliche Retter sorgen vielleicht für einen kurzen Aufschwung, aber noch lange nicht in jedem Fall für ein flüssiges Spiel oder gar eine Sieggarantie.

0:2 lautet nämlich nach der heutigen Wahl in Schleswig-Holstein die Bilanz des vermeintlichen Erfolgstrainers Schulz - und die Schlappen werden immer spektakulärer. Der Rückschlag in Saarbrücken ließ sich vielleicht noch mit der guten Spielmacherin auf der anderen Seite erklären, der beliebten CDU-Ministerpräsidenten Annegret Kamp-Karrenbauer. Hinzu kam dort eine beim Wähler verbreitete Angst vor Rot-Rot-Grün, in dem kleinen Bundesland personifiziert durch Oskar Lafontaine.

An diesem Sontag fiel in Schleswig-Holstein aber nicht nur die Niederlage noch klarer aus, auch die Erklärung ist viel eindeutiger bei Schulz zu suchen. Zwar hat sich der hemdsärmelige SPD-Ministerpräsident ...

