Erst am Mittwoch hatte Nordkorea die Festnahme eines US-Bürgers bestätigt. Nun hält das Land laut den Staatsmedien einen weiteren Amerikaner fest. Der Grund dafür ist bislang noch unklar.

Nordkorea hält nach eigenen Angaben einen weiteren US-Bürger wegen des Vorwurfs "feindseliger Handlungen" fest. Jin Xue Son sei am Samstag festgenommen worden, berichteten die Staatsmedien am Sonntag. Er habe für die Universität für Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang gearbeitet. Die Ermittlungen zu seinen "Verbrechen" seien im Gange. Was genau gegen den Mann vorliegt, ...

