Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts001/07.05.2017/19:00) - Seit ihrem Erscheinen hat die Autobiografie "Alptraum Scheidung" viel Aufsehen erregt. Das Thema Scheidungskrieg polarisiert. Gleichwohl wird das Buch von Kritikern einhellig gelobt. Was der Autor in den Jahren seines Scheidungskrieges erleben musste, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein Rosenkrieg der Superlative! Sein Weg, sich zu Wehr zu setzen, war, seine Geschichte zu Papier zu bringen. Eine erschreckende Geschichte, die Bestseller-verdächtig ist. =-> Mehr dazu unter: http://www.alptraum-scheidung.ch =-> Erhältlich auch in jedem guten Buchhandel, ISBN-Nr.: 978-3-940167-99-6 LESEPROBE (Teil 3) --> im Anhang auch als PDF-Download vorhanden Machtspiele Die Tage vergingen und ich wartete noch immer auf die versprochene Bestätigung von Penise, dass ich Tobin zu mir nehmen durfte. Auch telefonisch schien sie mir aus dem Weg zu gehen. Sie versuchte einmal mehr, Tobin für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. So blieb mir wieder einmal nur noch der offizielle, schriftliche Weg. Ich kannte ihre intrigante Art, immer zu lügen, wenn es ihren Interessen entgegen kam. Also sandte ich den Brief per Einschreiben, denn ich musste vermeiden, dass sie später behaupten konnte, ihn nie erhalten zu haben. Jetzt wünschte ich mir nur, dass sie endlich zur Vernunft käme. Ich habe Tobin seit bald drei Wochen weder sehen noch hören können. Du hast mir vor einer Woche am Telefon versprochen, dass ich Tobin jederzeit zu mir nehmen darf. Damit es sich nicht wieder um eine Intrige handelt, hast Du mir versprochen, dass Du mir das umgehend schriftlich bestätigst. Auch Herrn Giorgio C. von der Vormundschafts-Behörde hat Dich inständig gebeten, Tobin nicht als Druckmittel für unseren persönlichen Zwist zu benutzen. Auch ihm hast Du versichert, dass Du dies nicht mehr tun wirst. Zuletzt hat Dich meine Mutter angefragt, ob Tobin am nächsten Wochenende "Nonna und Nonno" besuchen darf. Du hast es ihr zugesichert. Sie hat sogar Tobin selbst um seine Zustimmung angefragt. Tobin hat sich darüber sehr gefreut. Ich würde ihn am Freitag um 16.00 Uhr abholen und am folgenden Montagmorgen wieder in die Schule bringen. Es würde Tobin das Herz brechen, wenn dies plötzlich nur ein leeres Versprechen wäre. Nun ist aber schon eine Woche vergangen und Dein Schreiben hast Du trotz Versprechen nicht gemacht. Bitte benutze Tobin nicht als Waffe gegen mich. Irgendwann wirst Du Tobin erklären müssen, warum Du ihn für Deine persönlichen Bedürfnisse benutzt und damit nicht nur mir, sondern auch ihm Leid zugefügt hast. Ich bitte Dich nun inständig, diesmal Dein Versprechen zu halten und mir dies auch schriftlich zu bestätigen. Dieser Brief schien Penise nicht allzu sehr zu beeindrucken, denn ich hörte wieder tagelang nichts von ihr. Es wurde Freitag und der besagte Termin stand vor der Tür. Um 16:00 Uhr hätte ich Tobin abholen sollen. Wir wollten gemeinsam ins Tessin fahren, um Tobins Grosseltern, Cousins, Onkel und Tante zu besuchen. Was sollte ich jetzt tun? Meine Eltern freuten sich unheimlich auf ihren Enkel. Tobin freute sich auch riesig ins Tessin zu gehen. Aber Penise hatte sich noch immer nicht gemeldet. Ihre Psycho-Spielchen waren zermürbend und belasteten mich ungemein. Aber das war wohl auch ihr Ziel. Ich entschloss mich also den Koffer zu packen und auf gut Glück zu Tobin zu fahren. Es ärgerte mich unheimlich, denn es war mir klar, dass sie nichts lieber täte, als mich vor ihrem Haus stehen und warten zu lassen. Aufgrund dieser Ungewissheit rief ich dann doch vorher meine Eltern an. Ich musste sie warnen, dass ich nicht garantieren konnte, dass Tobin mitkommen durfte. Meine Eltern waren ausser sich, denn Penise hatte ihnen persönlich versprochen, dass sie Tobin jederzeit sehen könnten. Meine Mutter wollte jetzt umgehend Penise anrufen. Ich legte also auf und machte mich auf den Weg zu Tobin. Inständig hoffte ich, dass Penise nicht die Frechheit besass, bei meiner Mutter ihr Versprechen zu brechen. Noch während der Hinfahrt, rief mich meine Mutter wieder an und versicherte mir, dass ich Tobin abholen könne. Ich war erleichtert. Aber warum konnte sie mir das nach all meinen vielen Anfragen nicht einfach selber bestätigen? Es schien ihr wohl ziemlichen Spass zu machen, mich zu schikanieren. Und wieder hatte sie es also geschafft, viel Aufwand für nichts zu produzieren. Ich holte also Tobin ab und wir fuhren los. Wir konnten uns jetzt wenigstens auf ein stressfreies Wochenende, weit weg von Penise freuen. Doch Tobin hatte der ganze Hick-Hack mit seiner Mutter sichtlich mitgenommen. Anfangs war er verschlossen. Je mehr wir uns jedoch von Penises Einfluss entfernten, desto mehr wurde er wieder unbeschwerter. Er war immer sehr tapfer und versuchte sich nichts anmerken zu lassen. Nach und nach wurde er auch immer redseliger und anhänglicher. Für mich selbst war es wie Weihnachten, wenn ich mit Tobin zusammen sein konnte. Ich liebte diesen kleinen Kerl so sehr. Soweit ich konnte, versuchte ich ihn aus allen Zwistigkeiten mit Penise raus zuhalten. Doch ich war machtlos gegenüber dem, was er bei Penise erleben musste. Es zerriss mir fast das Herz, wenn ich daran dachte, was er wahrscheinlich alles miterleben musste. Ich hoffte inständig, dass ihn diese Erlebnisse nicht negativ prägen würde und er später einen psychischen Schaden davon trüge. Das Testament Allmählich wurde mir klar, dass dieser Krieg noch länger dauern würde. Es wurde mir auch klar, dass meine Gesundheit noch mehr darunter leiden könnte. Ich machte mir ernsthaft Sorgen über meine Existenz. So durchlebte ich gedanklich bereits die düstersten Szenarien. Was würde passieren, wenn ich plötzlich sterbe? Nicht nur, dass Tobin schutzlos den Machenschaften von Penise ausgeliefert wäre, Penise würde auch noch finanziell von meinem Tod profitieren! Nur schon beim Gedanken daran, hätte ich mich wohl noch im Grabe umgedreht. Mir wurde plötzlich klar, ich musste umgehend mein mögliches Ableben regeln. Also informierte ich mich im Internet über die Möglichkeiten und wie ich dabei vorzugehen hatte. So verfasste ich, natürlich handschriftlich, mein Testament. Zugleich setzte ich meine Eltern und meine Schwester über mein Vorhaben in Kenntnis, denn sie waren im Testament ebenfalls erwähnt. Als Vollerben setzte ich Tobin ein und meine Schwester zum Ersatzerben. Bis zur Volljährigkeit von Tobin sollten sich meine Eltern um Tobin und sein Erbe kümmern. Bei ihrem vorzeitigen Ableben, sollte meine Schwester diese Aufgaben bis zum Fristende weiterführen. Es war mir wichtig, dass Penise nicht die volle und einzige Macht über Tobin erlangen würde. Ich wollte Tobin wenigstens ansatzweise geschützt wissen. Doch noch wichtiger war mir, dass soviel Geld als möglich an Tobin gehen würde. Nach allem was mir Penise angetan hatte, enterbte ich sie mit den dafür nötigen Begründungen. Und von denen gab es mittlerweile mehr als genug. Hätte Penise nach meinem Ableben meinen Entscheid angefochten und keine Gegenwehr von den Erben erfahren, wäre Penise im ungüngstigsten Fall auf den Pflichtteil gesetzt worden. Ich hatte das Möglichste getan und das Testament war verfasst. Das Original legte ich in die Hände meines Vaters. Eine Kopie ging an meine Schwester und eine weitere blieb bei mir. Jetzt hoffte ich natürlich auf den berühmten 'Regenschirm-Effekt'. So nach dem Motto: "Nehme ich den Regenschirm mit, dann regnet es nie. Lasse ich ihn aber mal zu Hause liegen, wird es mit Sicherheit regnen." In diesem Sinne bedeutete es also: "Habe ich mein Testament, so werde ich es hoffentlich nicht gebrauchen..." Eine Anekdote zum Thema Eifersucht: An einem Wochenende waren Penise, Tobin und ich bei meiner Schwester, Schwager und Neffen zu Besuch. Sie wohnen gleich an der schweizerisch-italienischen Grenze in einem Dreifamilien-Reihenhaus. An sonnigen Tagen kam es auch vor, dass man sich mit der Nachbars-Familie draussen traf und gemeinsam mit deren Kinder den Nachmittag im Garten verbrachte. Als ich bei dieser Gelegenheit zirka zwei Minuten mit der Mutter der Nachbars-Kinder sprach, sprang Penise, getrieben durch einen Anfall von Eifersucht plötzlich auf, packte Tobin und rannte weinend weg. Wir schauten uns alle fragend an, denn wir wussten nicht was passiert war. Als wir Penise dann zur Rede stellten, jammerte sie, dass sie nach Hause wolle. Ich hätte mich mit der Nachbarin unterhalten, anstatt mich mit ihr abzugeben. 1. Wir standen da alle gemeinsam. Alle sprachen miteinander. 2. Auch Penise unterhielt sich zeitgleich mit meiner Schwester. 3. Die Nachbarin war weder schön noch attraktiv. 4. Ihr Ehemann stand sogar daneben. Also was sollte diese Eifersuchts-Szene? Die ganze Situation war äusserst peinlich und verursachte bei allen nur ein unverständliches Kopfschütteln. Verfügung des Bezirksgericht Der Tag der Wahrheit war eingetroffen. Der Bezirksrichter hatte definitiv entschieden und am 15. September die Verfügung verfasst. Was ich jedoch hier zu lesen bekam, stand ausserhalb jeglicher Vernunft. Der Einzelrichter verfügt: 1. Die Parteien sind zum Getrenntleben berechtigt. 2. Das aus der Ehe der Parteien hervorgegangene Kind Tobin, wird für die Dauer des Getrenntlebens unter die Obhut der Klägerin gestellt. Bis dahin war noch nichts Unerwartetes entschieden worden. Das der Vater das Sorgerecht für sein Kind erhalten könnte, war in der Schweiz ohnehin nur

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 07, 2017 13:00 ET (17:00 GMT)