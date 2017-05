DJ "Alptraum Scheidung" - Teil 3 - Erfahren Sie mehr über diese unglaubliche, aber wahre Geschichte

Zürich (pts001/07.05.2017/19:00) - Seit ihrem Erscheinen hat die Autobiografie "Alptraum Scheidung" viel Aufsehen erregt. Das Thema Scheidungskrieg polarisiert. Gleichwohl wird das Buch von Kritikern einhellig gelobt. Was der Autor in den Jahren seines Scheidungskrieges erleben musste, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein Rosenkrieg der Superlative! Sein Weg, sich zu Wehr zu setzen, war, seine Geschichte zu Papier zu bringen. Eine erschreckende Geschichte, die Bestseller-verdächtig ist. =-> Mehr dazu unter: http://www.alptraum-scheidung.ch =-> Erhältlich auch in jedem guten Buchhandel, ISBN-Nr.: 978-3-940167-99-6 LESEPROBE (Teil 3) --> im Anhang auch als PDF-Download vorhanden Machtspiele Die Tage vergingen und ich wartete noch immer auf die versprochene Bestätigung von Penise, dass ich Tobin zu mir nehmen durfte. Auch telefonisch schien sie mir aus dem Weg zu gehen. Sie versuchte einmal mehr, Tobin für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. So blieb mir wieder einmal nur noch der offizielle, schriftliche Weg. Ich kannte ihre intrigante Art, immer zu lügen, wenn es ihren Interessen entgegen kam. Also sandte ich den Brief per Einschreiben, denn ich musste vermeiden, dass sie später behaupten konnte, ihn nie erhalten zu haben. Jetzt wünschte ich mir nur, dass sie endlich zur Vernunft käme. Ich habe Tobin seit bald drei Wochen weder sehen noch hören können. Du hast mir vor einer Woche am Telefon versprochen, dass ich Tobin jederzeit zu mir nehmen darf. Damit es sich nicht wieder um eine Intrige handelt, hast Du mir versprochen, dass Du mir das umgehend schriftlich bestätigst. Auch Herrn Giorgio C. von der Vormundschafts-Behörde hat Dich inständig gebeten, Tobin nicht als Druckmittel für unseren persönlichen Zwist zu benutzen. Auch ihm hast Du versichert, dass Du dies nicht mehr tun wirst. Zuletzt hat Dich meine Mutter angefragt, ob Tobin am nächsten Wochenende "Nonna und Nonno" besuchen darf. Du hast es ihr zugesichert. Sie hat sogar Tobin selbst um seine Zustimmung angefragt. Tobin hat sich darüber sehr gefreut. Ich würde ihn am Freitag um 16.00 Uhr abholen und am folgenden Montagmorgen wieder in die Schule bringen. Es würde Tobin das Herz brechen, wenn dies plötzlich nur ein leeres Versprechen wäre. Nun ist aber schon eine Woche vergangen und Dein Schreiben hast Du trotz Versprechen nicht gemacht. Bitte benutze Tobin nicht als Waffe gegen mich. Irgendwann wirst Du Tobin erklären müssen, warum Du ihn für Deine persönlichen Bedürfnisse benutzt und damit nicht nur mir, sondern auch ihm Leid zugefügt hast. Ich bitte Dich nun inständig, diesmal Dein Versprechen zu halten und mir dies auch schriftlich zu bestätigen. Dieser Brief schien Penise nicht allzu sehr zu beeindrucken, denn ich hörte wieder tagelang nichts von ihr. Es wurde Freitag und der besagte Termin stand vor der Tür. Um 16:00 Uhr hätte ich Tobin abholen sollen. Wir wollten gemeinsam ins Tessin fahren, um Tobins Grosseltern, Cousins, Onkel und Tante zu besuchen. Was sollte ich jetzt tun? Meine Eltern freuten sich unheimlich auf ihren Enkel. Tobin freute sich auch riesig ins Tessin zu gehen. Aber Penise hatte sich noch immer nicht gemeldet. Ihre Psycho-Spielchen waren zermürbend und belasteten mich ungemein. Aber das war wohl auch ihr Ziel. Ich entschloss mich also den Koffer zu packen und auf gut Glück zu Tobin zu fahren. Es ärgerte mich unheimlich, denn es war mir klar, dass sie nichts lieber täte, als mich vor ihrem Haus stehen und warten zu lassen. Aufgrund dieser Ungewissheit rief ich dann doch vorher meine Eltern an. Ich musste sie warnen, dass ich nicht garantieren konnte, dass Tobin mitkommen durfte. Meine Eltern waren ausser sich, denn Penise hatte ihnen persönlich versprochen, dass sie Tobin jederzeit sehen könnten. Meine Mutter wollte jetzt umgehend Penise anrufen. Ich legte also auf und machte mich auf den Weg zu Tobin. Inständig hoffte ich, dass Penise nicht die Frechheit besass, bei meiner Mutter ihr Versprechen zu brechen. Noch während der Hinfahrt, rief mich meine Mutter wieder an und versicherte mir, dass ich Tobin abholen könne. Ich war erleichtert. Aber warum konnte sie mir das nach all meinen vielen Anfragen nicht einfach selber bestätigen? Es schien ihr wohl ziemlichen Spass zu machen, mich zu schikanieren. Und wieder hatte sie es also geschafft, viel Aufwand für nichts zu produzieren. Ich holte also Tobin ab und wir fuhren los. Wir konnten uns jetzt wenigstens auf ein stressfreies Wochenende, weit weg von Penise freuen. Doch Tobin hatte der ganze Hick-Hack mit seiner Mutter sichtlich mitgenommen. Anfangs war er verschlossen. Je mehr wir uns jedoch von Penises Einfluss entfernten, desto mehr wurde er wieder unbeschwerter. Er war immer sehr tapfer und versuchte sich nichts anmerken zu lassen. Nach und nach wurde er auch immer redseliger und anhänglicher. Für mich selbst war es wie Weihnachten, wenn ich mit Tobin zusammen sein konnte. Ich liebte diesen kleinen Kerl so sehr. Soweit ich konnte, versuchte ich ihn aus allen Zwistigkeiten mit Penise raus zuhalten. Doch ich war machtlos gegenüber dem, was er bei Penise erleben musste. Es zerriss mir fast das Herz, wenn ich daran dachte, was er wahrscheinlich alles miterleben musste. Ich hoffte inständig, dass ihn diese Erlebnisse nicht negativ prägen würde und er später einen psychischen Schaden davon trüge. Das Testament Allmählich wurde mir klar, dass dieser Krieg noch länger dauern würde. Es wurde mir auch klar, dass meine Gesundheit noch mehr darunter leiden könnte. Ich machte mir ernsthaft Sorgen über meine Existenz. So durchlebte ich gedanklich bereits die düstersten Szenarien. Was würde passieren, wenn ich plötzlich sterbe? Nicht nur, dass Tobin schutzlos den Machenschaften von Penise ausgeliefert wäre, Penise würde auch noch finanziell von meinem Tod profitieren! Nur schon beim Gedanken daran, hätte ich mich wohl noch im Grabe umgedreht. Mir wurde plötzlich klar, ich musste umgehend mein mögliches Ableben regeln. Also informierte ich mich im Internet über die Möglichkeiten und wie ich dabei vorzugehen hatte. So verfasste ich, natürlich handschriftlich, mein Testament. Zugleich setzte ich meine Eltern und meine Schwester über mein Vorhaben in Kenntnis, denn sie waren im Testament ebenfalls erwähnt. Als Vollerben setzte ich Tobin ein und meine Schwester zum Ersatzerben. Bis zur Volljährigkeit von Tobin sollten sich meine Eltern um Tobin und sein Erbe kümmern. Bei ihrem vorzeitigen Ableben, sollte meine Schwester diese Aufgaben bis zum Fristende weiterführen. Es war mir wichtig, dass Penise nicht die volle und einzige Macht über Tobin erlangen würde. Ich wollte Tobin wenigstens ansatzweise geschützt wissen. Doch noch wichtiger war mir, dass soviel Geld als möglich an Tobin gehen würde. Nach allem was mir Penise angetan hatte, enterbte ich sie mit den dafür nötigen Begründungen. Und von denen gab es mittlerweile mehr als genug. Hätte Penise nach meinem Ableben meinen Entscheid angefochten und keine Gegenwehr von den Erben erfahren, wäre Penise im ungüngstigsten Fall auf den Pflichtteil gesetzt worden. Ich hatte das Möglichste getan und das Testament war verfasst. Das Original legte ich in die Hände meines Vaters. Eine Kopie ging an meine Schwester und eine weitere blieb bei mir. Jetzt hoffte ich natürlich auf den berühmten 'Regenschirm-Effekt'. So nach dem Motto: "Nehme ich den Regenschirm mit, dann regnet es nie. Lasse ich ihn aber mal zu Hause liegen, wird es mit Sicherheit regnen." In diesem Sinne bedeutete es also: "Habe ich mein Testament, so werde ich es hoffentlich nicht gebrauchen..." Eine Anekdote zum Thema Eifersucht: An einem Wochenende waren Penise, Tobin und ich bei meiner Schwester, Schwager und Neffen zu Besuch. Sie wohnen gleich an der schweizerisch-italienischen Grenze in einem Dreifamilien-Reihenhaus. An sonnigen Tagen kam es auch vor, dass man sich mit der Nachbars-Familie draussen traf und gemeinsam mit deren Kinder den Nachmittag im Garten verbrachte. Als ich bei dieser Gelegenheit zirka zwei Minuten mit der Mutter der Nachbars-Kinder sprach, sprang Penise, getrieben durch einen Anfall von Eifersucht plötzlich auf, packte Tobin und rannte weinend weg. Wir schauten uns alle fragend an, denn wir wussten nicht was passiert war. Als wir Penise dann zur Rede stellten, jammerte sie, dass sie nach Hause wolle. Ich hätte mich mit der Nachbarin unterhalten, anstatt mich mit ihr abzugeben. 1. Wir standen da alle gemeinsam. Alle sprachen miteinander. 2. Auch Penise unterhielt sich zeitgleich mit meiner Schwester. 3. Die Nachbarin war weder schön noch attraktiv. 4. Ihr Ehemann stand sogar daneben. Also was sollte diese Eifersuchts-Szene? Die ganze Situation war äusserst peinlich und verursachte bei allen nur ein unverständliches Kopfschütteln. Verfügung des Bezirksgericht Der Tag der Wahrheit war eingetroffen. Der Bezirksrichter hatte definitiv entschieden und am 15. September die Verfügung verfasst. Was ich jedoch hier zu lesen bekam, stand ausserhalb jeglicher Vernunft. Der Einzelrichter verfügt: 1. Die Parteien sind zum Getrenntleben berechtigt. 2. Das aus der Ehe der Parteien hervorgegangene Kind Tobin, wird für die Dauer des Getrenntlebens unter die Obhut der Klägerin gestellt. Bis dahin war noch nichts Unerwartetes entschieden worden. Das der Vater das Sorgerecht für sein Kind erhalten könnte, war in der Schweiz ohnehin nur

Wunschdenken, egal wie unfähig die Mutter war. Der Vater war gemäss Familienrecht irrelevant und ersetzbar. Was die Kinderbelange betraf wurde er degradiert zu einem Wesen zweiter Klasse. 3. Der Beklagte wird berechtigt erklärt, das Kind Tobin am ersten und dritten Wochenende eines jeden Monats von Samstagmorgen 9:00 Uhr bis Dienstagmorgen Schulbeginn sowie an den übrigen Montagnachmittagen ab Schulschluss jeweils bis Dienstagmorgen Schulbeginn auf eigene Kosten zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen... Gemäss Schweizer Gesetz müsste ich mich jetzt freuen, denn es war aussergewöhnlich, dass ich Tobin auch jeden Montag sehen durfte. Dieser Entscheid wurde getroffen, weil Tobin am Montagabend immer ins Judotraining ging. Da ich diese Sportart ebenfalls ausübte, schien es dem Bezirksrichter sinnvoll, dem Jungen dies weiterhin zu ermöglichen. Das war sicherlich gut gemeint. Doch für einen Vater, der seinen Sohn über alles liebte, war so ein Zusatztreffen noch immer weit entfernt von einem sinnvollen Sorgerecht. Auch der Beginn der Besuchszeit, Samstagmorgen ab 9:00 Uhr war absolut unsinnig. Im Sommer waren wir am Samstagmorgen immer um 8:00 Uhr zum Wasserskifahren verabredet. Ein Sport, welcher auch Tobin bereits seit seinem dritten Lebensjahr mit Begeisterung lebte. Den Starttermin auf 9:00 Uhr zu verlegen war unmöglich, denn wir waren auf unsere zwei Wasserski-Partner angewiesen, welche Miteigner des Bootes waren. Wasserskifahren ist ein Sport, der morgens zum frühest möglichen Termin den die Seefahrtregeln erlauben, durchgeführt wird. Denn nur am Morgen früh ist das Wasser noch in einem fahrbaren, wellenlosen Zustand. Da wir diesen Sport schon seit 18 Jahren ziemlich professionell ausübten, war es unverantwortlich, meine Partner zu bewegen, künftig erst um 9:30 Uhr zu beginnen. Andersrum konnte ich sie auch nicht im Stich lassen, denn ohne mich konnten sie auch nicht mehr fahren. Das Gesetz schreibt nämlich vor, das mindestens zwei Personen im Boot sein müssen, während die dritte hinten Wasserski fahren durfte. Das war das eine Problem. Doch auch im Winter war 9:00 Uhr genauso inakzeptabel. Wir waren alle begeisterte Alpin-Skifahrer. Für Tobin war es sogar der absolute Lieblingssport. Hätte ich ihn erst um 9:00 Uhr abholen dürfen, wäre eine sinnvolle Ausnützung einer Tageskarte unmöglich gewesen. Denn bis wir oben am Berg eingetroffen wären, wäre der Morgen bereits vorbei gewesen. Eigentlich wäre dies alles überhaupt kein Problem gewesen. Jede vernünftige Mutter hätte die Lage eingesehen und ihrem Sohn erlaubt, seine Hobbys weiterhin ausüben zu dürfen. Doch nicht Penise! Als ich sie über die hinderlichen Zeiten aufklärte, meinte sie nur: "Ich kann doch nichts dafür, dass der Richter so entschieden hat?!" Eine törichtere Antwort hätte sie nicht geben können. Und wieder fragte ich mich, wie das eine Mutter ihrem Kind antun kann. Sie schien es nicht zu verstehen, dass sie dabei nicht nur mich, sonder auch Tobin verletzte. 4. Die eheliche Wohnung wird samt derzeit in ihr befindlichem Mobiliar und Hausrat für die Dauer des Getrenntlebens der Klägerin zur alleinigen Benützung zugewiesen. 5. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin für die Dauer des Getrenntlebens für das Kind Tobin monatliche Unterhaltsbeiträge von CHF 1'000.- zuzüglich allfällige gesetzliche oder vertragliche Kinderzulagen, zu bezahlen, zahlbar im Voraus jeweils auf den ersten eines jeden Monats, erstmals auf den 1. Juni. Auch der Entscheid über die Wohnung war zu erwarten, denn der Vater hatte auch hier keinerlei Rechte. Obwohl der Unterhaltsbeitrag für ein Kind normalerweise bei CHF 600.- angesetzt wird, war der höhere Betrag für Tobin selbstverständlich in Ordnung. Natürlich würde ich für die Belange von Tobin jederzeit aufkommen. 6. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin persönliche monatliche Unterhaltsbeiträge von: a) CHF 3'100.- für die Zeit von Juni bis und mit August und b) CHF 3'400.- ab September für die weitere Dauer des Getrenntlebens zu bezahlen, zahlbar im Voraus jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. Als ich diesen Betrag sah, stand mir fast das Herz still. Jetzt hatte ich ernsthaft ein Problem. Nach Abzug aller Unterhaltsbeiträge, der Kinderzulage und der Bankschuld, wäre mir jetzt nur noch ein Nettobetrag von CHF 2'462.- geblieben. Dies obwohl das Gericht mein Notbedarf auf CHF 5'639.- kalkuliert hatte. Was mir blieb, reichte nicht einmal mehr, um die Miete und die Krankenkasse zu bezahlen. Wovon sollte ich denn jetzt noch Essen kaufen? Wie sollte ich den jetzt leben, respektive überleben? Zusätzlich war da immer noch die Darlehnsschuld an meine Eltern. Ich fühlte mich wie in einem schlechten Traum. Penise hingegen kriegte mit Kinderzulage insgesamt CHF 4'570.-, plus ihrem eigenen Einkommen, welches sie jetzt von der Arbeitslosenkasse erhielt. Total zirka CHF 7'000.-. Herr Würgin hatte es also tatsächlich geschafft, den Richter zu überzeugen, dass es nicht relevant wäre, was ich zur Zeit verdienen würde, sondern was ich hätte verdienen könnte, wäre ich statt selbständiger Unternehmer, heute in der Privatwirtschaft angestellt. Was versprachen sich Penise und Herr Würgin davon? Hatten sie wirklich das Gefühl, dass ich in der Lage wäre, solch einen Betrag zu bezahlen? Sollte ich den Rest meines Lebens in Armut verbringen? Und hatte der Richter tatsächlich geglaubt, dass ich nach diesem Entscheid sofort meine seit Jahren fleissig aufgebaute Firma verlassen würde, um mir in der Privatwirtschaft einen besser bezahlten Job zu suchen? Dabei meine zwei Geschäftspartner und Gesellschafter im Stich lassen und zusätzlich alle vier Angestellte entlassen würde? Ich war am Boden zerstört. Sollte ich jetzt dem Scheidungsgesetz die Schuld geben oder war das einfach nur die Vergeltung des Richters, weil ich seinen Vorschlag über die vorsorglichen Massnahmen abgelehnt hatte? Ich stand jetzt vor diesem Richterentscheid, der soweit weg von Gerechtigkeit und Vernunft war, dass ich nicht mal mehr wusste, wie ich eigentlich reagieren sollte. Vielleicht hätte ich einfach laut hinaus schreien sollen, in der Hoffnung, gleich aus diesem bösen Alptraum zu erwachen. Ich versuchte jetzt dieses Ohnmachtsgefühl zu verdrängen, um die weiteren Hiobsbotschaften dieser Verfügung lesen zu können. 8. Das Begehren der Klägerin um Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses wir abgewiesen. 9. Das prozessuale Armengesuchsrecht der Klägerin wird abgewiesen. 10. Die Gerichtgebühr wird festgesetzt auf: CHF 2'000.- Gerichtsgebühr CHF 456.- Schreibgebühr CHF 76.- Zustellgebühr CHF 210.- Vorladungsgebühr 11. Die Kosten werden zu 4/9 der Klägerin und zu 5/9 dem Beklagten auferlegt. 12. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine auf 1/9 reduzierte Prozessentschädigung von CHF 400.- zuzüglich CHF 30.40 MWST zu bezahlen... 14. Ein Rekurs gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen von der Zustellung an schriftlich, im Doppel und mit Beilagen dieses Entscheides beim Obergericht eingereicht werden... Noch mehr Kosten, von denen ich nicht wusste, wie ich sie aufbringen sollte. Wenigstens war der Richter gerecht genug zu entscheiden, dass jeder seine Aufwendungen selber bezahlen müsse und nicht wie Penise gefordert hatte, ich ihre Kosten auch noch hätte übernehmen sollen. Auch der Versuch dem Richter weiszumachen, dass sie ein armes, mittelose Geschöpf sei, hatte fehlgeschlagen. Denn in diesem Fall hätte der Steuerzahler die Kosten ihres Anwalts übernehmen müssen. Einzig die Aufteilung der Kosten von 4/9 zu 5/9 war mir nicht klar. Warum wurden diese nicht einfach hälftig geteilt? Ich versuchte zu begreifen, was hier eigentlich ablief. Je mehr ich jedoch recherchierte, desto mehr Fragen stellten sich mir. Langsam fing ich an, immer mehr Unsinniges im schweizerischen Ehegesetz zu erkennen. Warum musste zum Beispiel immer der Vater das Kind abholen und auch wieder bringen? Wäre es nicht einfacher und gerechter, wenn das Kind immer nur abgeholt (Holschuld) würde? D.h. der Vater würde das Kind bei der Mutter und die Mutter das Kind beim Vater abholen. Da sich die Parteien normalerweise immer darauf freuen, ihr Kind zu sehen, würden sie auch immer pünktlich erscheinen. Zusätzlich wäre auch automatisch geregelt, dass beide Parteien sich künftig bemühen würden, sich nicht zu weit von der gewohnten Umgebung des Kindes zu entfernen. Bei der heutigen Regelung hingegen, kann die Frau so weit weg ziehen, wie es ihr passt. Schliesslich muss ja der Vater jeweils den weiten Weg machen, um das Kind zu holen und dann wieder zu bringen. Und was ist mit dem gemeinsamen Sorgerecht? Es gibt genügend Männer, die sich von ihrer Verantwortung als Vater drücken wollen. Warum lässt das Schweizer Gesetz nicht zu, dass wenigstens den Väter, welche die Verantwortung gerne übernehmen wollen, dies gestattet wird? Was ist an einem gemeinsamen Sorgerecht denn so falsch? Warum entscheidet schlussendlich die Mutter über die Form des Sorgerechts? Warum wird der Vater gegenüber seinen Kindern automatisch als zweitrangig und verzichtbar eingestuft? Ich liebe Tobin genauso wie seine Mutter das tut. Tobin braucht seinen Papi genauso wie er seine Mutter braucht. Und was ist mit der Besuchszeit? Alleine das Wort "Besuchszeit" machte mich schon ganz kribbelig. Das Kind ist auf "Besuch" beim Vater. Als wäre der Vater

ein beiläufiger Verwandter. Wer hat das Recht zu entscheiden, ob der Vater sein Kind künftig nur noch einen Siebtel der früheren Zeit sehen darf? Die Mutter hingegen erfährt so gut wie keine zeitlichen Einbussen. Dem Vater werden somit alle Rechte verwehrt, auch künftig an der Erziehung seines Kindes mitwirken zu können. Dafür, dass er sein Kind kaum mehr sehen darf, wird er noch zusätzlich bestraft, indem man ihm möglichst viel Geld abknöpft, sodass er unter dem Existenzminimum leben muss. Das Schweizer Gesetz gibt den Frauen die sorgerechtliche sowie die finanzielle Macht. Dies wäre kein Problem, wenn alle Ehefrauen vernünftig genug wären, eine faire Lösung für alle Beteiligten zu suchen. Doch was ist mit den egoistischen und rachsüchtigen Frauen? Wie kann in so einer einseitigen Situation überhaupt jemals aussergerichtlich ein Konsens gefunden werden, wenn ohnehin nur eine Partei die ganze Macht hat? Eine Verhandlung hätte nur Erfolg, wenn beide Parteien etwas anzubieten hätten. Wenn eine Partei alles hat und die andere nichts, wieso sollte die herrschende Partei sich auf irgendwelche Lösungsvorschläge der gegnerischen, einflusslosen Partei einlassen? Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich wollte jedoch nicht einfach so aufgeben. Ich konnte nicht glauben, dass dies die Vorstellung von Gerechtigkeit in diesem Lande ist. Ich setzte mich also wieder mit meinem Anwalt, Herrn Zweifel zusammen und wir diskutierten das weitere Vorgehen. Es wurde uns auch ziemlich schnell klar, dass die Verfügung inakzeptabel war. Abgesehen davon, dass ich niemals in der Lage gewesen wäre, diesen hohen Alimenten-Betrag zu bezahlen, eröffnete sich ein neues Problem. Der Bezirksrichter hatte es sicherlich gut gemeint, als er beschloss, dass Tobin jeden Montag bei mir sein konnte. Der Grund war, Tobin zu ermöglichen, dass er weiterhin sein Judotraining besuchen durfte. Die Definition seines Beschlusses war jedoch zu restriktiv formuliert. Unterdessen wurde nämlich der Judokurs von Montag auf Donnerstag verlegt. Dies wäre eigentliche kein Problem gewesen. Man hätte einfach den vom Gericht definierten Montag gegen dem Donnerstag eintauschen können. Dafür hätte es auch keinen neuen Gerichtsbeschluss gebraucht. Es hätte nur eine Abklärung mit Penise benötigt, welche Tobin zuliebe diesen Tausch hätte absegnen können. Doch nein! Penise wollte partout den Tag nicht wechseln. Ich fand dann für Tobin einen Alternativ-Kurs. Aber auch einen anderen Tag wollte Penise nicht akzeptieren. Da ich Tobin also selber nicht bringen durfte, bat ich Penise, ihn doch bitte selbst am Donnerstag zu bringen. Doch auch hier stiess ich auf Granit. Was war das nur für eine herzlose Mutter? Es war eine Sache, dass sie alle Mittel und Wege einsetzte, um mich zu quälen. Doch was konnte Tobin dafür? Warum musste auch er darunter leiden? Ich war völlig konsterniert. Eigentlich war ich finanziell gar nicht in der Lage auf diese Ungerechtigkeiten zu reagieren. Für einen Rekurs hätte ich Geld ausleihen müssen. Dieses und viele weitere Probleme machten mir den Entscheid nicht einfach. Andererseits durfte die Gerechtigkeit doch nicht am Geld scheitern? Ich entschloss mich also für die Sache zu kämpfen und legte beim Obergericht Rekurs gegen die Verfügung des Bezirksrichters ein. Rekurs am Obergericht So viele Punkte waren noch ungeklärt und so viele Entscheide des Bezirksrichters inakzeptabel, dass es dringend einer Richtigstellung bedurfte. Als erstes war da noch immer die instabile psychische Verfassung von Penise. Der Rekursantrag von Herr Zweifel an das Obergericht lautete also wie folgt: Die Vorinstanz hat abgelehnt, im Rahmen der Prüfung der eheschutzrichterlichen Obhutszuteilung eine Begutachtung der Klägerin vornehmen zu lassen... Zum einen kann es nicht darauf ankommen, dass die Klägerin selber ihre Suizidversuche als "nicht ernsthaft" bezeichnet, denn auch rein apellatorische Suizidversuche und die ihnen zugrunde liegende psychische Instabilität können durchaus als Gefährdung des Kindeswohl gesehen werden... Der Vorderrichter verkennt völlig, dass die Gefährdungslage für den Sohn Tobin während des ehelichen Zusammenlebens in einem völlig anderen Lichte erscheint, da der Beklagte durch seine physische Anwesenheit wesentlich mehr Einflussmöglichkeiten besass als später nach seinem Auszug aus der ehelichen Wohnung. Er war vor seinem Auszug jederzeit in der Lage, aufgrund von ihm festgestellten Veränderungen in der psychischen Befindlichkeit der Klägerin die ihm notwendig erscheinenden Massnahmen zu treffen. Dass zudem nunmehr, nach dem offenen Ausbruch der ehelichen Konfliktsituation das Gefährdungspotential sich massiv gesteigert hat, ist naheliegend... Der Vorderrichter irrt auch in seiner Interpretation der Tatsache, dass der Beklagte erst einiges später von den geltend gemachten Drohungen der Klägerin erfahren habe. Vorweg kann ihm nicht angelastet werden, dass ihn seine Mutter nicht unverzüglich über diese Drohungen informierte. Zum anderen verschwieg seine Mutter dieses Wissen, um ihn nicht unnötig zu belasten und den ehelichen Konflikt nicht noch mehr anzuheizen, was durchaus auch von einem gewissen Verhaltensbewusstsein dem Enkel gegenüber zeugt. Als Herr Würgin damals den Bezirksrichter mit Lügengeschichten voll laberte, verwies ich für die Wahrheitsfindung auf die Anhörung von Tobin. Die grösste Lüge war die, dass Penise behauptete, wir hätten in den letzten drei Monaten keinen Betreuungsplan für Tobin gehabt. Dies obwohl wir seit meinem Auszug aus der ehelichen Wohnung, den von ihr selbst korrigierten Betreuungsplan erfolgreich umgesetzt hatten. Hätte sie dies zugegeben, hätte ich Tobin sicherlich auch in Zukunft öfters sehen können. Folglich setzte sie auch weiterhin ihre fiese Mittel ein, um mir Tobin soweit wie möglich zu entziehen. Kinder werden in einem Scheidungsverfahren bereits ab 8 jährig angehört. Tobin war bereits 9 Jahre alt. Trotzdem qualifizierte Herr Würgin mein Angebot umgehend als Instrumentalisierung des Kindes ab. Es wäre mir auch lieber gewesen, Tobin hätte nicht miteinbezogen werden müssen. Er war jedoch der Einzige, der Licht in all die Lügengeschichten von Penise bringen konnte. Kein Wunder also, versuchte Herr Würgin dieses Angebot als unzumutbar darzustellen. Vorab noch die Erklärung eines Ausdruckes, der von Juristen oft benutzt wird und auch hier noch sehr oft fallen wird. Der Ausdruck "wider besseres Wissen" heisst, dass obwohl die Person es genau weiss, trotzdem etwas anderes behauptete. Mit anderen Worten, diese Person "lügt" mit voller Absicht. Ich muss wohl nicht erwähnen, wer sich diese Definition im Laufe der Verhandlungen sehr oft anhören musste. In diesem Zusammenhang ist der Vorwurf entschieden zurückzuweisen, der Beklagte instrumentalisiere das Kind, indem er die Anhörung im Sinne eines Beweismittels beantragt habe... Tatsache ist, dass im Bereiche der Ausgestaltung der Elternrechte die Offizialmaxime gilt. Der Richter hat sich über die Sachlage aufgrund aller ihm zur Verfügung stehenden Quellen ein Bild zu machen. Gegenstand der Anhörung ist regelmässig auch ein Gespräch darüber, wie den nun bisher, d.h. seit dem Auszug des einen Elternteils aus der ehelichen Wohnung, der Kontakt zu diesem erlebt wurde. Dieser Gesprächsteil hätte - ohne dass er in Form einer förmlichen Befragung hätte geführt werden müssen - ohne weiteres zu Tage gebracht, dass die Klägerin eben wider besseres Wissen bestreiten liess, dass der Kontakt von Tobin zum Beklagten gemäss dem vor Vorinstanz ins Recht gelegten Betreuungsplan gehandhabt worden war... Die Anhörung der Kinder ist - so sie denn das massgebende Alter erreicht haben, wie dies bei Tobin der Fall ist - eigentlich zwingend vorzunehmen. Gründe welche gegen eine Anhörung von Tobin sprechen, sind nicht ersichtlich... Gerade bei strittigen Verhältnissen macht eine Anhörung des Kindes Sinn, ist dies doch die einzige Möglichkeit für das Kind, sich ebenfalls einzubringen. Herr Zweifel machte mir klar, dass die Chancen für einen Vater das Sorgerecht zu erhalten, in der Schweiz ohnehin hoffnungslos wäre. Ich hatte auch nicht vor, Tobin seiner Mutter zu entziehen. Ich wollte eigentlich nur ein "gemeinsames" Sorgerecht. Mit Sicherheit die beste Lösung für ein Kind. Doch auch hier hatte ein Vater keine Chancen, wenn die Mutter nicht wollte. Ich verzichtete somit auf einen hoffnungslos scheinenden Kampf, Tobin weiterhin öfter sehen zu können. Herr Zweifel machte mir klar, dass bereits dieser zusätzliche Montag über dem Durchschnitt der Erwartungen eines Vaters läge. Ich fühlte mich wie ein Stück Dreck. Ich war nur gut genug die "Kohle" heranzuschaufeln, durfte aber nicht einmal die Liebe meines Kindes erleben. Eigentlich unvorstellbar, wie zweitklassig das schweizerische Gesetz die Väter behandelt. Ich war bis anhin immer der Meinung gewesen, in diesem Lande herrschten gerechte Gesetze. Warum wurde bis heute dieses Gesetz von den Vätern akzeptiert? Ich fing immer mehr an, das gesamte System anzuzweifeln. Mir wurde aber auch bewusst, warum in der Bevölkerung keine Empörung darüber herrschte. Da waren einmal die Männer, die ohnehin froh waren, die Verantwortung und das Sorgerecht, der Mutter zu überlassen. Dann sind die meisten Mütter ohnehin vernünftig genug, zu Gunsten ihres Kindes, den Kontakt mit dem Vater nicht einzuschränken. Also blieb nur

noch ein kleiner Prozentsatz Mütter, die das Gesetz in seinem vollen Ausmass ausschlachteten und rücksichtslos nur ihre egoistischen Ziele verfolgten. Zuletzt blieben jene wenigen, die das Gesetz sogar derart bogen, dass es schon gesetzeswidrig wurde. Ich fühlte mich also ziemlich alleine mit meinem Wunsch nach einem gerechten Sorgerecht. Der Beklagte hält auch heute noch dafür, dass es im Interesse von Tobin läge, wenn der Kontakt zum Vater weiterhin im Rahmen des erwähnten Betreuungsplan stattfinden könnte. Er nimmt aber zur Kenntnis, dass der Spielraum des Richters im Entscheidfall gegenüber dem, was vernünftige Eltern einvernehmlich vereinbaren können, weit hinterherhinkt. Gerade weil der Beklagte Tobin alles andere als instrumentalisieren möchte, verzichtet er darauf, im Rekursverfahren seine ursprüngliche Position, es sei ihm die Obhut zuzuteilen, weiter zu vertreten... Der Beklagte kann sich im Grundsatz mit der vor der Vorinstanz getroffene Regelung des Besuchsrechtes einverstanden erklären. In der korrekten Ausgestaltung wird sie allerdings den korrekten Gegebenheiten nicht gerecht, obwohl sie - zumindest bezüglich der Ermöglichung des Judotrainings - gut gemeint war. Im Weiteren ging es noch darum, dem Obergericht aufzuzeigen, dass die gut gemeinte Besuchsregelung vom Bezirksgericht in der Praxis nicht umsetzbar war. Der Beklagte und Tobin unternehmen an den Wochenenden regelmässig gemeinsame sportliche Aktivitäten, welche es nicht zulassen, dass der Beklagte Tobin erst am Samstagmorgen um 9:00 Uhr abholen kann. Im Sommer fahren beide regelmässig Wasserski in einem Team, das sich jeweils bereits um 8:00 Uhr am Bootsplatz trifft. Im Winter fahren die beiden Ski. Wenn der Beklagte Tobin erst um 9:00 Uhr abholen kann wird er kaum vor Mittag im Skigebiet ankommen, was dann eine sinnvolle Ausnützung der Tageskarte nicht mehr ermöglicht. Es macht daher wesentlich mehr Sinn, wenn der Beklagte Tobin jeweils am Freitagabend abholt... Die Trainingsabende des Judo-Clubs wechseln - je nach Gruppeneinteilung - in ca. halbjährlichen Abständen. Gerade nach Eintreffen des angefochtenen Entscheides wurde Tobins Trainingsabend von Montag auf Donnerstag verlegt. Es scheint daher nötig, im Urteil eine offenere Formulierung zu wählen... Gemäss dem Schweizer Gesetz gilt der Grundsatz, dass das Gewohnheitsrecht des Kindes heilig ist. Der gewohnte Tagesablauf eines Kindes sollte also möglichst beibehalten werden. Ein weiteres Problem war das Besuchsrecht an Festtagen. Auch hier wurden einfach Standardvorgabe übernommen ohne die individuellen Bedürfnisse von Tobin zu beachten. Auch diese Regelung stimmte überhaupt nicht mit Tobins Praxis überein. Über die weitere Ausgestaltung des Besuchsrechtes wurde vor Vorinstanz gar nicht gesprochen, weshalb der Beklagte seine diesbezüglichen Bedürfnisse auch nicht anmelden konnte. Die getroffene Feiertagsregelung verträgt sich nicht mit den eingespielten Familientraditionen und ist daher zu korrigieren. Seit jeher war es so, dass die Familie des Beklagten am 24. Dezember Weihnachten feierten, während sich die Familie der Klägerin am 25. Dezember traf. Diese glückliche Fügung hatte den Vorteil, dass die Parteien seit ihrer Heirat nie Diskussionen darüber haben mussten, welche Feier nun besucht werden solle, da problemlos die beiden Familientraditionen mitgehalten werden konnten. Mit der von der Vorinstanz getroffenen Regelung wird Tobin verunmöglicht, weiter an dieser Tradition teilzuhaben... Ähnlich gilt für Silvester. Seit vielen Jahren trifft sich die gesamte Familie des Beklagten, einschliesslich der im Ausland lebenden Verwandten, hier in der Schweiz zu einem grossen Familienfest. Das Restaurant ist seit Jahren fix für diesen Termin gebucht. Dieses Zusammentreffen, an welche sich bis zu 60 Personen (dazu nahezu die Hälfte Kinder) teilnehmen, ist die einzige Möglichkeit, dass sich alle Familienangehörigen einmal sehen. Wird Tobin davon ausgeschlossen, wird ihm insbesondere auch verunmöglicht, seine zahlreichen Cousins und Cousinen sowie Onkel und Tanten regelmässig zu sehen. In der Familie der Klägerin besteht keine vergleichbare Tradition. Zuletzt ging es noch um die aussergewöhnlich hohen Alimenten-Ansprüche. Obwohl wir alle Firmendaten restlos dargelegt hatten, behauptete Herr Würgin, alle diese Daten wären ja nur interne Dokumente und könnten genauso manipuliert sein und seien somit nicht aussagefähig. Dies, obwohl Penise genau wusste, dass die Dokumente stimmten. Sie war es schliesslich, welche die Buchhaltungsaufgaben der Firma geleitet hatte. Zudem behauptete Herr Würgin, ich könnte ohne weiteres auch einen höheren Lohn von der Firma beziehen. So nach dem Motto: "Zahle Dir mehr aus, dann kannst Du auch den Alimentenforderungen von Penise nachkommen". Wir legten also nochmals Berge von Akten bei um zu beweisen, dass der ausbezahlte Lohn im Verhältnis zum Firmeneinkommen stand. Unterdessen hatte sich der Firmenumsatz sogar noch weiter verschlechtert. Eigentlich war auch der bestehende Lohn für die Firma kaum noch tragbar. Mein Geschäftspartner musste deswegen bereits das Leasing seines Geschäftsautos einstellen. Und die künftigen Aussichten der Firma waren keineswegs optimistisch zu beurteilen. Wir kalkulierten jedoch trotzdem mit meinem bestehenden Lohn. Die aktuellen Einkommen beider Parteien wurden gegenübergestellt und es errechnete sich einen Unterhaltsanspruch für Penise von CHF 2'713.-. Wir waren also wieder in der Betragshöhe, der von Anfang an zur Diskussion gestanden hatte. Der vom Bezirksgericht definierte Betrag über CHF 4'570.- war somit eindeutig fehlerhaft. ...Der Vorderrichter hat völlig zu unrecht befunden, der Beklagte habe die katastrophale Geschäftslage nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Er möge dem Beklagten doch erklären, welche Unterlagen ein Quasi-Selbständigerwerbender denn dem Gericht über den aktuellen Geschäftsgang vorlegen solle, wenn nicht die ihm in der Geschäftsführung zur Budgetkontrolle dienenden regelmässigen Auflistungen der Umsatzzahlen. Diese damit abzutun, sie seien vom Beklagten selber erfasst, geht nicht an, impliziert dies doch den völlig unhaltbaren Vorwurf, der Beklagte fälsche Buchhaltungsunterlagen, um sich in seinem privaten eherechtlichen Verfahren einen Vorteil zu verschaffen. Derartige implizierte Anschuldigungen muss sich der Beklagte nicht gefallen lassen... Der Beklagte legt vorliegend eine weitere aktualisierte Liste ins Recht, welche aufzeigt, dass die verheerende Umsatzeinbrüche nach wie vor anhalten. Auch die Monate Juli und August blieben weit unter den Budgetzielen. Der weitere Bestand der Existenz GmbH ist damit wirklich ernsthaft in Frage gestellt. Sollte auch die Rekursinstanz diese Unterlagen als nicht beweistauglich erachten, so ist der Beklagte darauf angewiesen, den Geschäftsabschluss per Ende September einreichen zu können. Dabei wird es sich zweifelsfrei um eine Beweisurkunde halten, stellen doch Bilanz, Jahresrechnung und die gesamte diesen zugrunde liegende Buchhaltung Urkunden dar. Dann war da noch die hohe Miete der 4 1/2 Zimmer Maisonettewohnung von Penise. Diese wurde vollumfänglich mit einberechnet. Dies obwohl Penise bereits vor Monaten mehrere gute Angebote im selben Dorf bekam. Eine sehr gute Offerte bot sich sogar im Haus gegenüber. Natürlich war es für sie strategisch besser erst umzuziehen, nachdem der Richter über die definitiven Alimente entschieden hatte. Denn so konnte sie das Maximum an Geld aus mir heraus pressen. Da sie eigentlich keinen Bedarf mehr für so eine grosse Wohnung hatte, hätte dies gerechterweise mitberücksichtigt werden sollen. Allerdings trägt der Vorderrichter der Tatsache zu wenig Rechnung, dass die Miete mit CHF 2'610.- für die Verhältnisse der Parteien übersetzt erscheint. Sie ist mit Wirkung auf den nächsten Kündigungstermin, d.h. 1. April zumindest auf den Betrag herabzusetzen, welchen auch der Beklagte für die Miete ausgibt. Mit grossem Kosten- und Zeitaufwand hatten wir versucht alle Ungereimtheiten klarzulegen. Jetzt hoffte ich nur noch auf einen schnellen Entscheid. Denn vor allem der Zustand, dass Tobin sein Judo-Training nicht mehr besuchen konnte, beschäftigte mich sehr. Für den Eheschutz der Frau war der Bezirksrichter schliesslich auch bereit gewesen, bereits zwei Tage nach der Verhandlung eine provisorische Lösung für die Ehefrau zu finden. Da würde der Oberrichter zum Wohle des Kindes sicherlich auch umgehend eine Lösung anbieten? Dachte ich; doch weit gefehlt! Wie lange dieser Entscheid hinausgezögert wurde, spottete jeglicher Vernunft. Was jetzt geschah, hätte ich im Leben nie erwartet. Am 5. Oktober, das waren bereits 6 Tage nach unserem Rekurs, erhielten wir die Verfügung des Obergerichts. Da wurde jedoch keine Lösung für Tobin angeboten, nicht einmal ein provisorischer Vorschlag definiert. Einzig wurde eine aufschiebende Wirkung gegen die zu hoch angesetzten Alimentenbeträge verfügt. Das hiess, bis zum definitiven Entscheid wurde der Alimentenbetrag provisorisch auf CHF 3'770.- angesetzt. Beim definitiven Entscheid müsste dann rückwirkend abgerechnet werden. Dann wurde noch verfügt, dass die Rekursgegnerin, also Penise, eine Frist bis am 20. Oktober gewährt würde, um den Rekurs schriftlich zu beantworten. Einerseits war es fair, dass sie Stellung nehmen durfte. Bis dahin hätte der Oberrichter Tobin wenigsten die Möglichkeit geben können, sein

Judo-Training weiterhin besuchen zu dürfen. Auch dieses Gesetz war hier, wie so vieles im Leben, an der Bürokratie gescheitert. Wir mussten also auf die Stellungnahme von Penise und Herrn Würgin warten. Und sie kam auch prompt! Aber nicht etwa auf unsere Rekursthemen. Nein, ihnen ging es nur um Geld, Geld und nochmals Geld. Der Antrag von Herrn Würgin lautete wie folgt: 1. Es sei der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin zur Führung des Rekursverfahrens einen Prozesskostenvorschuss von einstweilen CHF 3'500.- zu bezahlen. 2. Eventualiter sei der Klägerin für das Rekursverfahren die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren und ihr in der Person des Unterzeichneten einen unentgeltlichen Rechtbeistand zu bestellen. 3. Es sei der Klägerin die mit Verfügung vom 5. Oktober bis 20. Oktober angesetzte Frist zur Rekursantwort bis zum Entscheid über den Prozesskostenvorschuss bzw. das Armengesuchsrecht für das Rekursverfahren wieder abzunehmen und später neu anzusetzen. So geldgeil hatte ich Penise eigentlich nicht eingeschätzt. Sie und ihre Familie waren sehr wohlhabend. Also warum diese Armuts-Show? Die wurde ihr doch bereits vom Bezirksrichter nicht abgenommen. War das wirklich Penise oder wollte vor allem Herr Würgin sein Einkommen mit diesem Streitfall sichern? Viel mehr Sorgen machte mir die verlogene Art, wie Herr Würgin diesen Antrag begründete. Er beschuldigte mich, dass ich zuwenig bezahlte. Er wollte dem Oberrichter mit allen Mitteln weismachen, dass bei mir noch mehr Geld zu holen wäre. Ich bezahlte Penise monatlich, so viel ich konnte. Das war im Durchschnitt CHF 2'500.-. Der Betrag der Arbeitslosenkasse stand angeblich noch aus. Doch auch von dort wären nochmals ca. CHF 2'000.- im Monat zu erwarten gewesen. Die Sozialbehörde bezahlte auch noch monatlich CHF 4'346.50. Sicherlich war der Gang zur Sozialbehörde nicht angenehm. Aber wie sollte ich das ändern? Man konnte doch nicht Geld erpressen, wo einfach nicht genügen vorhanden war! Auch Penise war in der Pflicht, wie bis anhin arbeiten zu gehen. Ich hoffte also, dass sie sich wenigstens bemühen würde, wieder eine neue 50%-Stelle zu suchen. Dann versuchte Herr Würgin dem Gericht weiszumachen, dass Penise von der Firma noch den letzten Lohn zu gut hätte. Penise wusste aber genau, dass sie der Firma weit mehr Geld schuldete. Zuletzt behauptete er tatsächlich wieder, ich hätte irgendwo ein Vermögen von CHF 80'000.-. Dies, obwohl wir bereits beim Bezirksgericht nachweislich darstellen konnten, dass es nicht stimmte. Also warum nochmals etwas behaupten, was bereits bewiesen wurde? Musste ich jetzt wieder alle Quittungen des letzten Jahres abliefern, die bewiesen, dass die Ausgaben mit dem Einkommen übereinstimmen? Das alles hatte nichts mehr mit harter Verhandlungstaktik zu tun. Dies war nur noch reine Schikane, um mich mürbe zu machen. Eine Anekdote zum Thema Egoismus: Penise wusste, dass ich nicht gerne Süssigkeiten ass. Wenn ich also zwischendurch (z.B. vor dem Fernseher) etwas knabberte, dann war es etwas Salziges. Jetzt hatte ich mir mal erlaubt das einzig salzige, welches in der Küche vorrätig war, zu öffnen. Es war ein kleines Pack Salznüsse. Alle anderen Vorräte waren Süssigkeiten, welche für Penise bestimmt waren. Als sie dieses Vergehen entdeckte, machte sie mir eine Szene. Ich dürfte dieses Pack nicht essen, es hätte genug Anderes (Süssigkeiten), welches schon geöffnet wäre. Als ich sie dann in Kenntnis setzte: "dass sie ja wisse, dass ich keine Süssigkeiten esse", war sie regelrecht aufgebracht. Sie meinte dann nur rechthaberisch: "Diese Salznüsse wären von ihr als Reserve-Produkt deklariert worden und dürften nur geöffnet werden, wenn sie es bestimmen würde!" Antworten In der Zwischenzeit hatten sich viele weitere Themen angestaut, welche dringend hätten bereinigt werden sollen. Ich wartete zum Beispiel noch immer darauf, dass Penise mir den Judo-Pass von Tobin aushändigen würde. Dann hoffte ich immer noch auf einwenig Vernunft von ihr, damit Tobin sein Judo-Training weiter führen konnte. Also machte ich ihr den Vorschlag, dass, wenn sie Tobin ins Training bringe, ich ihn dafür abholen würde. Zusätzlich waren da noch meine Ferien mit Tobin, die ich von ihr noch immer nicht bestätigt erhalten hatte. Und zuletzt musste ich demnächst am Freitagabend geschäftlich an die italienische Grenze. Dabei hätte ich gerne Tobin zu meinen Eltern mitgenommen, damit sie ihren Enkel wieder einmal sehen konnten. Da der Ausflug ins Tessin nicht in mein Wochenende mit Tobin fiel, bot ich ihr dafür einen Austausch der Wochenenden an. Alle meine Bemühungen nützten jedoch nichts, denn zu keiner meiner Fragen erhielt ich je eine Antwort. So entschloss ich mich, ihr einen eingeschriebenen Brief zu senden. Damit wollte ich einwenig Druck machen. Ich schrieb ihr also einen sehr anständigen Brief, führte dabei alle unsere Pendenzen auf und bat sie, mir doch darauf zu antworten. Es verging eine Woche, zwei Wochen und nichts geschah. Allmählich lief mir die Zeit davon, denn der Besuch bei meinen Eltern war schon in zwei Wochen. In meiner Verzweiflung versuchte ich jetzt per SMS eine Antwort zu erhalten. Ich sandte ihr eine Mitteilung, eine zweite Mitteilung, eine dritte Mitteilung, doch nichts geschah. Die ganze Situation war zum verzweifeln. Mir blieb also nichts anderes übrig, als meinen Eltern mitzuteilen, dass ich ohne Tobin zu Besuch käme und sie ihn leider nochmals für lange Zeit nicht sehen würden. Und wieder einmal ging dieses boshafte Verhalten von Penise auch zu Lasten von Tobin. Eine Anekdote zum Thema Kontrollsucht: Ich bin ein ordentlicher Mensch. Meine persönlichen Dinge sind meist aufgeräumt und vor allem die geschäftlichen Unterlagen nach einem persönlichen System geordnet. Ich erkannte jeweils sofort, wenn meine Sachen durchwühlt wurden. So musste ich immer wieder feststellen, dass Penise regelmässig mein Portemonnaie, mein Mobilphone, meine persönlichen Schubladen und meine vertraulichen Ordner durchstöberte. Ihre Kontrollsucht und ihr Misstrauen waren allgegenwärtig. Betreibung und Co. Nach der Trennung zahlte ich freiwillig, je nach meinen finanziellen Möglichkeiten regelmässig Alimente. Einmal mehr, einmal weniger. Im Durchschnitt waren es 2'500.- im Monat. Als dann Monate später das Bezirksgericht die Alimente festlegte, war der Betrag den ich bis anhin bezahlt hatte zu wenig. Also hatte sie rückwirkend noch Anrecht auf die Nachzahlung der fehlenden Alimente. Doch das reichte Penise noch nicht. Es sollte so eingetrieben werden, dass ich möglichst viel Schaden davon trüge. So erhielt ich kurz darauf einen Zahlungsbefehl vom Betreibungsamt. Herr Würgin hatte im Auftrag von Penise eine Betreibung für die noch ausstehende Alimente eingeleitet. Die Forderung belief sich für den September auf CHF 3'770.-. Für diese Forderung hatte ich vorher jedoch weder eine Zahlungsaufforderung, geschweige denn eine Mahnung erhalten. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie betrieben worden. Ich hatte mein Leben lang eine absolut saubere Weste. Nicht einen Eintrag, nicht einen "Klecks". Und jetzt flatterte mir ohne Vorwarnung einfach eine Betreibung ins Haus. Ich war ausser mir. Ich hatte jetzt einen Eintrag im Betreibungsregister. Ein schwarzer Fleck in meinem Lebenslauf. Und das nicht einmal gerechtfertigt. Denn ich hatte im September bereits CHF 2'000.- einbezahlt. Es fehlten also nicht CHF 3'770.-, sondern nur noch CHF 1'770.-. Noch ungeheuerlicher war die Tatsache, dass Penise auch hier nicht etwa selber den Zahlungsbefehl ausgefüllt hatte. Nein, dafür engagierte sie wieder für viel Geld ihren Anwalt. Ich wollte also den Zahlungsbefehl so nicht akzeptieren. Doch was musste ich jetzt unternehmen? Auf der Schuldnerseite zu stehen war eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich fühlte mich so erniedrigt und so hilflos. Ich erkundigte mich also über das nötige Vorgehen und machte dann einen Rechtsvorschlag. Doch hatte ich nicht berücksichtigt, dass eine 10-tägige Frist bestand. Wegen den dazwischen liegenden Feiertage, reichte ich den Rechtvorschlag dummerweise einen Tag zu spät ein. Der Rechtvorschlag wurde somit abgewiesen. Es blieb mir jetzt nichts mehr anderes übrig, als zu zahlen. Es war zum Haare ausreissen. Diese Ohnmacht, diesen Bestimmungen ausgeliefert zu sein, wissend dass sie nicht gerechtfertigt waren. Trotz allem, beschloss ich nur den tatsächlich geschuldeten Restbetrag von CHF 1'770.- einzuzahlen. Das grössere Problem war aber, dass ich unterdessen über keinerlei Geld mehr verfügte. Meine Konten wiesen bereits einen Minussaldo auf. Der Umzug, die Einrichtung und vor allem die juristischen Kosten für den Scheidungskrieg hatten meine letzten Ersparnisse aufgebraucht. Allein mein Anwalt kostete mich jeden Monat um die CHF 3'500.-. Ich war somit nicht mehr in der Lage die unterdessen angefallenen, aktuellen Alimente zu bezahlen. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als die Folgezahlung auf den nächsten Monatslohn zu verschieben. Doch ich hatte keine Chance meine Zahlungsplan durchzuführen. Plötzlich erhielt mein Anwalt einen Brief von Herrn Würgin. Darin forderte er mich auf, den Betrag inklusive CHF 118.- für Verzugszins und Betreibungskosten innert nur einem Arbeitstag zu überweisen. Doch da waren noch mehr Ungereimtheiten. Diese laufende Betreibung von Herrn Würgin, wurde für die September-Alimente ausgestellt. Er jedoch, verbuchte meine letzte Zahlung einfach als Oktober-Alimente. Richtigerweise hätte er aber dem Betreibungsamt

