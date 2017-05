Am 8. Mai wird in Großbritannien gewählt - und die Konservativen liegen in Umfragen mit bis zu 19 Punkten in Führung. Damit genießt Ministerpräsidentin May historischen Rückhalt - und auch ihr Brexit-Kurs.

Rund einen Monat vor der Parlamentswahl in Großbritannien liegen die regierenden Konservativen Umfragen zufolge weiter klar vorn. In vier am Wochenende veröffentlichten Erhebungen führte die Partei von Premierministerin Theresa May mit einem Vorsprung zwischen 15 und 19 Punkten vor der oppositionellen Labour-Partei. Ein Meinungsforscher des Instituts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...