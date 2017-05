KIEL (dpa-AFX) - CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther will versuchen, mit der FDP eine Koalition in Schleswig-Holstein zu schmieden. "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die FDP als Wunsch-Koalitionspartner habe, aber immer auch für Gespräch mit den Grünen zur Verfügung stehe und an der Prioritätensetzung hat sich auch heute Abend nichts geändert", sagte Günther am Abend im ZDF. Nach ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF fehlte einem rein schwarz-gelben Bündnis zunächst jedoch noch eine Mehrheit./ro/DP/das

AXC0051 2017-05-07/20:14