Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich erfreut über die Wahl Emmanuel Macrons zum nächsten Präsidenten Frankreichs geäußert: "Dies ist ein guter Tag für Frankreich! Und es ist ein guter Tag für Europa und für Deutschland!", sagte Gabriel kurz nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen zur Präsidenten-Stichwahl in Frankreich. Demnach hat Macron die Wahl klar gewonnen.

"Die Franzosen haben sich für Optimismus, Reformen und Weltoffenheit entschieden - für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und gegen Abschottung, Zynismus und Hass", so Gabriel. Der Wahlsieg Macrons sei aber auch ein "Auftrag an uns in Deutschland": Macron müsse Erfolg haben. "Wenn er scheitert, wird Frau Le Pen in fünf Jahren Präsidentin und das europäische Projekt ginge vor die Hunde", so der Außenminister weiter. Man müsse Macron bei der Umsetzung von Reformen unterstützen.