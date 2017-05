BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich erfreut über den Wahlsieg Emmanuel Macrons in Frankreich geäußert. "Liberté, Egalité, Fraternité! Das hat Frankreich heute gewählt. Die Grande Nation war, ist und bleibt in der Mitte und im Herzen Europas", schrieb Gabriel am Sonntagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Ersten Hochrechnungen zufolge gewann der europafreundliche Mitte-Links-Kandidat Macron die zweite Runde der Präsidentschaftswahl mit 65,1 bis 65,5 Prozent der Stimmen gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen./kuv/DP/das

AXC0052 2017-05-07/20:19