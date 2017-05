Der frühere Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Peter Harry Carstensen (CDU), sieht Chancen für eine Jamaika-Koalition im Kieler Landtag. "Ich sehe inhaltlich große Schnittmengen zwischen CDU und Grünen, unter anderem in der Finanzpolitik", sagte Carstensen den "Kieler Nachrichten" (Online-Ausgabe).

Den Grund für die SPD-Niederlage bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sieht er in "schweren Fehlern" von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD): "Albigs Interview in der 'Bunten' zu seinem Privatleben war unerhört". Carstensen sagte weiter, Albig sei dem direkten Duell mit Herausforderer Daniel Günther (CDU) zu oft ausgewichen und habe den SPD-Landesvorsitzenden Ralf Stegner "vorgeschickt". Das habe dem Bürger den Eindruck vermittelt: "Wer Albig wählt, wählt Stegner." Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF von gegen 20 Uhr Uhr kommt die CDU in Schleswig-Holstein im Mittel auf 32,95 Prozent, die SPD auf 26,7 Prozent, die Grünen auf 12,95 Prozent, die FDP auf 11,2 Prozent und die AfD auf 5,8. Die Linkspartei ist mit im Mittel 3,5 Prozent nicht im Landtag vertreten.

Der von der Fünf-Prozent-Hürde befreiten SSW kommt im Mittel auf 3,4 Prozent.