ROUNDUP: Bayer muss für Monsanto auf Saatgut-Marke verzichten

LEVERKUSEN/PRETORIA - Bayer muss im Zuge der Monsanto-Übernahme ein Teil seines eigenen Geschäfts abgeben. Denn die südafrikanische Wettbewerbsbehörde hat den Kauf des US-Saatgutkonzerns durch den deutschen Rivalen nur unter Auflagen genehmigt. "Bayer hat diesen Auflagen zugestimmt und prüft, wie die geforderten Veräußerungen bestmöglich umgesetzt werden können", erklärte ein Konzernsprecher am Sonntag auf Anfrage.

ROUNDUP: Aktionärsvertreter sehen mangelnde Transparenz bei Managergehältern

FRANKFURT - Die Bezüge von Topmanagern deutscher Börsenschwergewichte sorgen für Zündstoff auf Hauptversammlungen. "Bei mehreren Dax-Konzernen steht die Abstimmung über das Vergütungssystem für den Vorstand in diesem Jahr auf der Tagesordnung. Das begleiten wir kritisch und stimmen gegebenenfalls mit Nein", sagte Christiane Hölz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) der Deutschen Presse-Agentur. Ein Dorn im Auge sind der DSW vor allem intransparente und unverständliche Vergütungssysteme.

Pfeiffer-Vacuum-Großaktionär Busch verlangt Vorsitz im Aufsichtsrat

FRANKFURT - Der Machtkampf beim Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum geht in die nächste Runde: Der Rivale Busch, der die Übernahme anstrebt und bereits mehr als 30 Prozent der Anteile hält, verlangt den Vorsitz im Aufsichtsrat. "Als größter Einzelaktionär möchten wir angemessen im Aufsichtsrat vertreten sein", sagte Co-Geschäftsführer Sami Busch dem Magazin "Euro am Sonntag". "Wir sind interessiert, den Vorsitz mit einem Familienmitglied zu besetzen, um unser erhebliches Investment zu repräsentieren und als erfahrener Branchenkenner den Vorstand von Pfeiffer Vacuum konstruktiv zu unterstützen."

Morphosys liebäugelt mit Zweitnotierung in New York

PLANEGG - Das im Technolgiewerte-Index TecDax notierte Biotechnologie-Unternehmen Morphosys kann sich eine Zweitnotierung in den USA vorstellen. "Ein Dual Listing wäre schon möglich", sagte Finanzvorstand Jens Holstein der "Börsen-Zeitung" auf die Frage, ob die technologielastige US-Börse Nasdaq nicht der bessere Platz wäre. Holstein stellte gleichzeitig klar, dass Morphosys der Frankfurter Börse nicht den Rücken kehren werde: "Wir sind seit 1999 hier an der Börse. Deshalb ist das keine Frage."

Angehörige von Germanwings-Opfern klagen auf Schadenersatz

DÜSSELDORF - Gut zwei Jahre nach dem Germanwings-Absturz haben Angehörige von Opfern die Fluggesellschaft auf über drei Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Es gebe zwei Zivilverfahren am Düsseldorfer Landgericht mit einem Streitwert von insgesamt mehr als drei Millionen Euro, sagte eine Gerichtssprecherin.

ROUNDUP/Großer Rummel um Warren Buffett: Starkult trotz durchwachsener Zahlen

OMAHA - Es ist auch nach über fünf Jahrzehnten noch ein einzigartiges Ereignis: Wenn Warren Buffett zum jährlichen Aktionärstreffen seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway lädt, reisen die Anhänger des Starinvestors in Massen aus aller Welt an. Mehr als 30 000 Besucher pilgerten an diesem Wochenende zur 52. Hauptversammlung und versetzten Buffetts beschaulichen Heimatort Omaha im US-Bundesstaat Nebraska in Ausnahmezustand.

Turbo-Start der Dax-Konzerne ins Jahr 2017 - Gewinn kräftig gestiegen

FRANKFURT - Mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Mitarbeiter: Deutschlands Börsenschwergewichte sind mit Schwung ins Jahr 2017 gestartet. Der operative Gewinn (Ebit) von mehr als der Hälfte der 30 Dax -Konzerne, die bisher Zahlen für das erste Vierteljahr vorgelegt haben, stieg um satte 27 Prozent auf zusammengerechnet 27,49 Milliarden Euro, wie aus einer Auswertung des Beratungsunternehmens EY für die Deutsche Presse-Agentur hervorgeht.

Stromnetzausbau kommt in Gang - weiter Rückstand bei 'Autobahnen'

BONN - Der für die Energiewende dringend nötige Stromnetzausbau kommt nach jahrelangen Verzögerungen langsam in Gang. Es bleibt aber dabei, dass die drei großen neuen Nord-Süd-Stromautobahnen zur Versorgung Bayerns und Baden-Württembergs bis zur Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke 2022 noch nicht fertig sein werden. Für die Versorgung Süddeutschlands und zur Sicherheit der Stromnetzstabilität in kritischen Phasen werden deshalb noch jahrelang erhebliche Kapazitäten an Reservekraftwerken gebraucht. Das geht aus dem Bericht hervor, den der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, am Montag in Bonn präsentieren will.

VW lässt Brüsseler Frist in Abgasaffäre verstreichen

BRÜSSEL - Volkswagen hat eine Brüsseler Frist für deutliche Zugeständnisse an seine Kunden ergebnislos verstreichen lassen. EU-Justizkommissarin Vera Jourova hatte "konkrete Ergebnisse" von VW bis Ende April verlangt. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher des Wolfsburger Autobauers nur: "Wir befinden uns weiterhin im Austausch." Auch ein Sprecher der EU-Kommission sagte: "Wir werden den Dialog mit Volkswagen weiterführen."

HHLA rechnet 2017 mit mehr Gewinn - Containerumschlag legt deutlich zu

HAMBURG - Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA blickt dank eines deutlichen Anstiegs des Containerumschlags optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Betriebsgewinn (Ebit) werde 2017 zwischen 140 und 170 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am frühen Freitagabend mit. Bisher hatte das Ziel bei 130 bis 160 Millionen Euro gelegen. Der Kurs der HHLA-Aktie legte in einer ersten Reaktion um gut zwei Prozent zu.

Weitere Meldungen -VW ruft 54 000 Autos in Brasilien zurück -Staatssekretär stärkt Grammer vor Krisengipfel den Rücken -Mifa-Insolvenz: Gespräche mit Interessenten schreiten voran -Credit Suisse hat Millionen in abgeblasenen Börsengang gesteckt -Wenig Nachwuchs, viel Bürokratie - Metzger vor Herausforderungen -DB Regio NRW sieht bis zu 1200 Arbeitsplätze bedroht -Nasskaltes Wetter bremst Spargelbauern aus -Markl bleibt ADAC-Präsident - Digitale Offensive verkündet -Berufungsverhandlung zu Finanzskandal der Leipziger Wasserwerke in London -Ministerpräsident Weil trifft sich mit Müller-Management -IG-BCE-Chef: Mehr Forschungsförderung für Pharma-Mittelstand -DSDS-Finale so quotenschwach wie noch nie -Im Schlecker-Prozess wird weiterer wichtiger Zeuge gehört -Startschuss für re:publica - Netzcommunity trifft sich in Berlin -Tarifverhandlungen für Großhandel starten in erste Runde -Netzagentur berichtet über Strom- und Telefonnetzausbau -BASF testet selbstfahrende Transportfahrzeuge

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /das

AXC0055 2017-05-07/20:35