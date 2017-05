KIEL (dpa-AFX) - Nach dem Wahlerfolg in Schleswig-Holstein hat sich CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther zurückhaltend gegenüber einer möglichen Koalition mit der SPD geäußert. "Ich hab das vorher nicht ausgeschlossen, aber ich denke angesichts des Wahlergebnisses ist das nicht das richtige", sagte Günther am Sonntagabend im NDR-Fernsehen. Die CDU wurde bei der Wahl am Sonntag Hochrechnungen zufolge stärkste Partei, das seit 2012 regierende Bündnis aus SPD, Grünen und der Partei der dänischen Minderheit, SSW, hat demnach im kommenden Landtag keine Mehrheit mehr./pra/DP/das

