Emmanuel Macron hat die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen. Das ist eine gute Nachricht für das Land und Europa. Für den Wahlsieger ist das Ergebnis vor allem ein Auftrag, diese Chance nicht erneut zu vertun.

Als am Sonntagabend endlich Gewissheit herrschte, war die Erleichterung in vielen Gesichtern und Glückwunschbotschaften abzulesen. Frankreich und Europa sind noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen. In den Pariser Elysée-Präsidentenpalast wird nicht die rechtsextreme und EU-feindliche Marine le Pen einziehen, sondern ein Pro-Europäer, der versprochen hat, sein Land nötigen Reformen zu unterziehen.

Einfach wird das nicht. Der neue Präsident hat zwar nach ersten Ergebnissen mehr als 65 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Das ist mehr, als die optimistischsten Umfragen der vergangenen Tage im zugeschrieben haben. Und das ist umso bemerkenswerter, da der ehemalige Wirtschaftsminister des scheidenden Staatschefs François Hollande es als politisch relativ unerfahrener Neuling es binnen nur eines Jahres geschafft hat, das höchste Staatsamt im Sturm zu erobern.

Bei genauer Betrachtung hat Macron allerdings keine Mehrheit für sein Programm. Einer von vier Wahlberechtigten ging nicht an die Urne. Weitere 8,8 Prozent der Wahlzettel - also 4,2 Millionen - waren offiziell ungültig. Vor der Wahl äußerten zudem 57 Prozent derer, die ihr Kreuz bei seinem Namen machen wollten, dass dies kein Votum für Macron, sondern gegen le Pen sei. Und sechs von zehn Wahlberechtigten wünschen nicht, dass Macron bei den Parlamentswahlen am 11. und 18. Juni die notwendige Mehrheit erhält, um sein politisches Programm in vollem Umfang umzusetzen.

Ja, Macron hat le Pen eine Niederlage beschert. Aber nur 31 Prozent seiner Wähler gaben an, dass sie von ihm eine Verbesserung ihrer persönlichen Situation erwarteten. Von le Pen nahmen das dagegen 67 Prozent ihrer Wähler an. "Das zeigt, dass Emmanuel Macron zwar eine Menge Stimmen gegen le Pen auf sich vereinen kann," urteilt Christophe Bouillaud, Professor für Europa-Politik an der Universität von Grenoble. "Es beweist aber auch, dass das, was er politisch anzubieten hat, wirklich nur eine Minderheit überzeugt."

Nach Einschätzung ...

