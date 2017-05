BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dem gewählten französischen Präsidenten und dem französischen Volk gleich auf zwei Sprachen zum Sieg gratuliert. "Glückwunsch an @EmmanuelMacron. Glückwunsch an die Franzosen, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gewählt und der Tyrannei von Fake News eine Absage erteilt haben", schrieb Tusk am Sonntagabend auf Englisch und Französisch bei Twitter./gma/DP/he

