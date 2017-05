Der Sieger bei der französischen Präsidentschaftswahl, Emmanuel Macron, will als neuer Präsident die soziale Spaltung Frankreichs beenden. "Ich werde gegen die Spaltung kämpfen", sagte Macron in einer Ansprache am Sonntagabend.

Er werde alles tun, was im Bereich des Machbaren liege, um die Interessen der Bürger zu vertreten. Er bedankte sich auch bei seiner Gegenkandidatin Marine Le Pen. Er wisse, warum viele Bürger für die "extreme Bewegung" Le Pens gestimmt hätten. Macron versprach, die "schwächsten Mitglieder der Gesellschaft" zu schützen.

Le Pen hatte ihre Niederlage zuvor eingeräumt. Sie habe Macron angerufen, ihm zum Wahlsieg gratuliert und Erfolg gewünscht, sagte Le Pen in Paris. Einer aktuellen Hochrechnung des öffentlich-rechtlichen Senders "France 2" zufolge kommt Macron in der Stichwahl auf 65,5 Prozent der Stimmen, Le Pen auf 34,5 Prozent.