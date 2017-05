WIEN (dpa-AFX) - Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat sich erfreut über den Erfolg von Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich gezeigt. "Mit seinem Sieg haben sich in Frankreich die Kräfte durchgesetzt, die für Offenheit und ein starkes Europa stehen", schrieb Kern am Sonntag auf Facebook. Er hoffe zugleich auf einen Impuls zur Veränderung des politischen Kurses der EU. "Ich sehe in Macron einen Verbündeten für den dringend nötigen Politikwechsel in der EU", so der österreichische Regierungschef weiter. Gemeinsam solle das Versprechen für mehr Wohlstand und mehr Sicherheit in der EU konsequent und deutlich beantwortet werden./mrd/DP/he

